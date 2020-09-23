Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balina sayısı artıyor

Tazmanya Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri Müdürü Nic Deka, havadan yapılan denetimlerde toplu halde karaya oturdukları tahmin edilen 200 pilot balinanın, Macquarie Heads bölgesinde mahsur kalan 270 balinanın kurtarılmaya çalışıldığı kıyıya yaklaşık 7 ila 10 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktardı.
Nic Deka, "Havadan tespit edilen balinaların çoğu ölü görünüyor ancak bu sabah sudakilerin durumunu değerlendirmek için oraya bir tekne gönderildi." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki başka kıyılarda balina olup olmadığını belirlemek için çalışmaların sürdüğünü belirten Deka, kurtarma ekiplerinin daha kapsamlı bir arama yapacaklarını söyledi.
Tazmanya Denizcilik Koruma Programı görevlilerinin pazartesi gecesinden bu yana kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü Macquarie Heads bölgesindeki sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan üçte birinin öldüğü açıklanmıştı.
Yeni bulunan gruptakiler dahil yaklaşık 300 balinanın ölmüş olabileceğinden endişe ediliyor.
Macquarie Heads bölgesinde 3 grup halinde bulunan balinalardan hayatta kalanları kurtarmak için çaba harcayan yaklaşık 40 kişilik kurtarma ekibi, 25 balinayı sığ sulardan çıkarmayı başarmıştı.
Sığ sulardan kurtarılan balinaların açık denize çıkarma işlemleri devam ederken, deniz biyologları balinaları kurtarma görevinin günler alabileceğini belirtiyor.
Bölgede balinaların karaya vurmasının yaygın olduğu ancak bu sayıda balinaya 10 yılı aşkındır rastlanmadığı ifade ediliyor.
Yeni Zelanda'da 2018 yılında 200'den fazla pilot balina, bir hafta içinde farklı kıyılara vurarak can vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!