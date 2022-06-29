Avustralya'da bal arıları karantinada!

ilk olarak geçen hafta Sidney yakınlarındaki bir limanda bulunan varroa akarları, o günden bu yana 100 kilometre uzaklıktaki kovanlarda görüldü.
BBC'nin haberine göre, bal ve gıda üretim endüstrilerine milyonlarca dolara mal olabilecek salgın sebebiyle bal arıları bekçileri bir sonraki duyuruya kadar kovanları, arıları ve petekleri hareket ettiremeyecek.
Dünya çapında arılar için en büyük tehdit olan varroa akarlarının daha önce görülmediği tek kıta olan Avustralya'da binlerce arının öldürülmesi planlanıyor.
AKARLARIN GÖRÜLDÜĞÜ YEDİ BÖLGEDE BİYOGÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Yetkililer, Yeni Güney Galler'de akarların görüldüğü yedi bölgede salgını sınırlamak için çeşitli biyogüvenlik önlemleri aldı.
Enfekte olan bölgelerin 10 kilometre yakınında bulunan tüm kovanlar yok edilecek, 25 kilometre içindeki arı kolonileri ise denetlenecek.
Eyalet çapında ise bal arılarına karantina uygulanıyor.
NSW Farmers'dan Ian McColl, akarlar yayılmaya devam ederse bal üretim endüstrisine yılda 70 milyon dolara mal olabileceğini söyledi.
Yaklaşık bir susam tanesi büyüklüğünde olan varroa akarları, arı kolonilerini yiyerek ve virüs bulaştırarak zayıflatıyor ve öldürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!