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        Haberler Yaşam Avustralya'da ölümcül örümceğin en büyüğü bulundu!

        Avustralya'da ölümcül en büyük huni yuvalı erkek örümcek bulundu

        Dünyanın en zehirli eklem bacaklılarından huni yuvalı örümceğin en büyük erkek örneği, Avustralya'nın Sidney kentinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 09:27 Güncelleme: 06.01.2024 - 09:39
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        Ölümcül örümceğin en büyüğü bulundu!
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        Avustralya Sürüngen Parkı'ndan yapılan açıklamada, insan tırnağını delebilecek dişlere sahip olduğu belirtilen örümceğin Sidney'in yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Central Coast'ta bulunduğu bildirildi.

        Uzmanlar, "Herkül" adı verilen ölümcül Sidney huni yuvalı örümceğinin, ülkede şimdiye kadar bulunan en büyük erkek örnek olduğunu belirtti.

        7,9 santimetre uzunluğundaki Herkül, parkta 2018'de bulunan "Colossus" adlı erkek huni yuvalı örümceğin rekorunu kırdı.

        Herkül'ün, parkın 1981'den bu yana sürdürdüğü panzehir programına katkı sunması bekleniyor. Bu örümcekler, panzehir üretiminde gerekli zehir için sağıma tabi tutuluyor.

        Sidney huni yuvalı örümceklerinin uzunlukları genellikle 1 ila 5 santimetre arasında değişiyor.

        Dişilerin daha büyük olsalar da erkekler gibi ölümcül olmadıkları belirtiliyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #huni yuvalı erkek örümcek
        #ölümcül örümcek
        #avustralya
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