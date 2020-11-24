Avustralya'da Kovid-19'un merkezi Melbourne'de vaka kalmadı

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, tedavisi tamamlanan son aktif hastanın sağlığına kavuşmasıyla eyalette Kovid-19 vakası kalmadığını açıkladı. Kovid-19'dan şehirdeki hastanede tedavi gören erkek hastanın bugün taburcu edilmesiyle yaklaşık 9 ay sonra aktif vaka sayısını sıfırlamayı başardıklarını belirten Andrews, sağlık sisteminde görev yapanların yanı sıra kurallara uyarak virüsün sona ermesine katkıda bulunan tüm vatandaşlara teşekkür etti. - Kovid-19'un ikinci dalgası sıkı yasaklarla bitirildi Haziran ortalarında yurt dışından dönenlerin karantinada tutulduğu otellerdeki ihmallerden ikinci dalganın başladığı Melbourne'de "felaket durumu" ilan eden eyalet hükümeti Avustralya'daki en sert tedbirleri uygulamaya koymuştu.
Günlük vaka sayılarının 725'e tırmandığı günlerde şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan eden ve zorunlu haller dışında evden çıkmayı yasaklayan hükümet, temel ihtiyaç malzemesi satan dükkanların haricindeki tüm iş yerlerini kapatmıştı. Yasaklara karşı yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar düzenlenmesine ve çeşitli çevrelerden gelen istifa çağrılarına rağmen yasakları gevşetmeyi kabul etmeyen Andrews, sıkı tedbirlerin karşılığını yaklaşık 4 ay sonra eyaletteki vaka sayısının sıfıra düşmesiyle aldı. Son 24 gündür yeni vaka kaydedilmeyen eyaletteki yasakların büyük bir bölümün kaldırılmasıyla tüm iş yerleri, spor salonları, havuzlar, sinema salonları ve ibadethaneler yeniden açılırken zorunlu maske uygulaması sadece kalabalık alışveriş merkezlerinde ve toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.
- Dünyanın en yaşanılabilir kenti Kovid-19’un merkezi olmuştu
İngiltere merkezli ekonomik analiz ve öngörülerde bulunan "The Economist Intelligence Unit" adlı kuruluş tarafından 2011-2017 yıllarından üst üste yedi defa dünyanın en yaşanılabilir kenti seçilen Melbourne, Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının görüldüğü şehir olmuştu. Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle ölen 907 kişiden 819'u virüsün merkezi haline gelen Victoria’nın başkenti Melbourne’da yaşamını yitirmiş, 53'ü Yeni Güney Galler'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'ü de Avustralya Başkent Bölgesi'nde hayatını kaybetmişti. Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle hastalanan 27 bin 848 kişiden 20 bin 345’i yine Victoria eyaletine kayıtlı. Öte yandan halen 96 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 21 kişinin tedavisine çeşitli hastanelerde devam ediliyor.
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