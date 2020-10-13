Avustralya'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 900’e yaklaştı

Ülkenin diğer eyalet ve bölgelerinde son dönemde Kovid-19’dan can kaybı olmazken virüste ikinci dalgayla mücadele eden Victoria eyaletinde ise bir kişi daha yaşamını yitirdi, 12 yeni vaka tespit edildi.
Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında son 24 saatte 70 yaşlarındaki erkek hastanın Kovid-19’dan hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybının 811’e yükseldiğini açıkladı.
Eyalette kaynağı bilinmeyen 13 vakayla toplam 187 aktif vaka bulunduğunu belirten Başbakan Andrews, 23 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi.
- Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 899’a çıktı
Salgının ikinci dalgasıyla mücadele eden Victoria eyaletindeki can kaybıyla ülke genelinde virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 899’a ulaştı.
Can kayıplarından 811’i virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaletinde, 53'ü Yeni Güney Galler’de (NSW),13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da ve 3'ü Avustralya Başkent Bölgesi'nde kaydedildi.
Ülke genelinde virüse yakalanan 27 bin 311 kişiden 24 bin 869’u sağlığına kavuştu, aktif 265 vakadan 32’sinin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.
- NSW’de vaka sayılarında artış kaydedildi
Victoria eyaletinden sonra en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği eyalet NSW’de son 24 saatteki yaklaşık 8 bin 600'den fazla testin sonucuna göre 13 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.
NSW Sağlık Bakanlığı, virüse yakalananlardan 6’sını yurt dışından eyalete gelenlerin oluşturduğunu duyurdu.
Vatandaşlara virüsün yoğun görüldüğü yerlerden uzak durmalarını tavsiye eden sağlık yetkilileri, en hafif belirtileri olan kişilere acilen test yaptırmaları çağrısında bulundu.
- Yeni Zelanda'da bir kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki testlerden elde edilen verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri’nden dönen bir kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu açıkladı.
6 kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki aktif vaka sayısının 39’a düştüğünü ve tamamının karantinada tutulduğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19’lu bulunmadığını kaydetti.
Son günlerde toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmeyen Yeni Zelanda’daki aktif vakaların tamamı yurt dışından ülkeye dönenlerden oluşuyor.
Yeni Zelanda’da koronavirüse yakalanan 1872 kişiden 1808’i sağlığına kavuştu, 25 kişi hayatını kaybetti.
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