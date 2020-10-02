Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 890'a çıktı

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Ülkede Kovid-19'dan en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria Eyaleti'nin başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği günlük basın toplantısında, can kayıpları ve yeni vaka sayılarıyla ilgili güncellemede bulundu.

Eyaletteki 12 bin 550 testin sonucuna göre 7 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Başbakan Andrews, 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yeni vaka sayılarındaki düşüşün önemli olduğunu ancak salgının tamamen kontrol alınabilmesi için test yapmanın daha da önemli olduğunu vurgulayan Andrews, "Lütfen belirtiler sizin için görünür hale gelir gelmez test yaptırın. Bu hafta sonu semptomlarınız varsa, lütfen test yaptırmak için pazartesiye kadar beklemeyin." ifadelerini kullandı.

Victoria eyaletinde 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle eyaletteki can kaybı 802, Avustralya genelindeki can kaybı ise 890 oldu.

Son dönenmelerde can kaybı kaydedilmeyen ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de (NSW) 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan virüse yakalanan 27 bin 110 Avustralyalıdan 24 bin 644'ü sağlığına kavuşurken, 441 aktif vakadan 50'si, 9'u yoğun bakım ünitesinde olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

- Queensland, NSW ile sınırlarını 1 Kasım'da açacak

Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, Yeni Güney Galler'de önümüzdeki 28 gün süresince toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmezse Yeni Güney Galler ile olan sınırlarını 1 Kasım'dan itibaren açacağını duyurdu.

Eyaletteki yasakların hafifletildiğini ancak sağlık uzmanlarının bazı endişeleri olduğunu hatırlatan Palaszczuk, "Sağlık uzmanları şu anda tespit edilemeyen bazı topluluk aktarımlarından endişe duyuyor. Bu nedenle bu alanı çok dikkatli bir şekilde izleyeceğiz." şeklinde konuştu.

- Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki uçuşlar 16 Ekim'de başlıyor

Avustralya Başbakan Yardımcısı Michael McCormack, yaptığı açıklamada, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern arasında bu sabah gerçekleşen görüşmede, iki liderin, sınırların aşamalı olarak açılması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Anlaşmaya göre ilk etapta Avustralya'nın Kuzey Bölgesi ve Yeni Güney Galler eyaleti arasında 16 Ekim'de başlayacak seyahatlerin, karantinasız olarak yapılacağını belirten McCormack, söz konusu seyahatlerin iki ülke arasındaki anlaşmaya varılan Trans-Tasman güvenli seyahat koridorunun ilk aşamasını oluşturacağını söyledi.

McCormack, Avustralyalıların Yeni Zelanda'ya girmelerinin güvenli olup olmadığına Yeni Zelanda hükümetinin karar vereceğini sözlerine ekledi.

- Yeni Zelanda'da yeni vaka kaydedilmedi

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Caroline McElnay, dün yurt dışından dönen 12 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından bugünkü 4 bin 403 testin sonucuna göre yeni vaka kaydedilmediğini açıkladı.

Tedavisi tamamlanan bir kişinin de taburcu edilmesiyle hastanelerde Kovid-19'lu hasta kalmadığını aktaran Dr. McElnay, düne göre 10 kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 43'e düştüğünü kaydetti.

Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1848 kişiden, 1780'i sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.