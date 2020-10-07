Avustralya'da Kovid-19'dan 2 kişi daha öldü

Avustralya'da Kovid-19'un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olmasından dolayı virüsün merkezi haline gelen Victoria Eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, can kayıpları ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Eyalette 16 binden fazla testtin sonucuna göre Kovid-19 teşhisi konulan 6 kişiden 4'üne virüsün nereden bulaştığını bildiklerini ancak 2 kişinin virüse nerede yakalandığını araştırdıklarını açıklayan Başbakan Andrews, son 24 saatte 2 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.
Kovid-19'un ikinci dalgasıyla mücadele eden vatandaşlardan kurallara uymaya devam etmelerini isteyen Andrews, vaka sayılarının düşmesinin önemine işaret ederek yürüklükteki sıkı yasakların 19 Ekim'de hafifletileceğine inandığını kaydetti.
Öte yandan Victoria'da bugün 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle eyaletteki can kaybı 809'a, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 897'ye çıktı.
Son haftalarda virüs kaynaklı can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Avustralya'da yaklaşık 7 milyon 820 bin testin sonucuna göre virüse yakalanan toplam 27 bin 181 Avustralyalıdan 24 bin 775'i sağlığına kavuşurken, halen 352 aktif vakadan 5'i yoğun bakımda olmak üzere 37 kişinin tevdilerine çeşitli hastanelerde devam ediliyor.
- Yeni Zealand’da aktif vaka sayısı 37'ye düştü
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki 5 bin 334 testin sonucunda, Etiyopya ve Dubai'den ülkeye dönen 3 Yeni Zelandalıya virüs teşhisi konuldu.
Düne göre 9 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla ülkedeki aktif vaka sayısının 37'ye düştüğünü açıklayan Sağlık Bakanlığı, aktif vakalardan sadece birinin tedavisine hastanede devam edildiğini kaydetti.
Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1861 kişiden, 1799'u sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.
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