KISA BİR TARTIŞMANIN ARDINDAN KÖPEĞİNİ KANGURUNDAN KURTARDI

Moloney ardından köpeğini kurtarabilmek için kanguruya "Köpeğimi bırak" dedi ancak kanguru Moloney'e doğru hareket yaparak telefonu suya düşürdü. Moloney ve kanguru arasında geçen kısa bir tartışmanın ardından köpek Hatchi sağ salim kurtarıldı.

Moloney hayvanlara karşı zalim olmaya çalışmadığını temel olarak sadece köpeğini kurtarmak istediğini belirtti. Ayrıca kanguru ve köpeğin herhangi bir sağlık sorunu yok.

Kaynak: People

Fotoğraf: Milldura Martial Arts TikTok