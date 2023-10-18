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        Haberler Dünya Avustralya'da viral oldu: Kanguru suda köpeği boğmaya çalıştı, sahibi son anda kurtardı!

        Avustralya'da inanılmaz olay: Kanguru suda köpeği boğmaya çalıştı, sahibi son anda kurtardı

        Avustralya'da agresif bir kangurunun köpeği rehin alarak nehrin içinde boğmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada viral oldu. Köpeğini kurtarmak için kanguruyla mücadele eden TikTok kullanıcısı Mick Moloney yaşadıklarını kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 11:58 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:58
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          KANGURU KÖPEĞİ BOĞMAYA ÇALIŞTI

          Dövüş sanatları öğretmeni Mick Moloney, Avustralya'da köpeğini kurtamak için kanguruyla güreşmek zorunda kaldı. Mildura Martial Arts hesabından paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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          KÖPEĞİNİ SON ANDA KURTARDI

          Kanguru nehrin kenarında iki kolları arasına aldığı köpekle yürürken görüntülendi. Görüntüleri kaydeden Brezilyalı jiu-jitsu öğretmeni Mick Moloney köpeğinin zor durumda olduğunu fark edince olaya müdahele etmek zorunda kaldı.

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          ABC'ye konuşan Moloney "Hatchi'nin ortadan kaybolduğunu fark ettiğimde nehre doğru baktım ve sazlıkarın arasında devasa bir kanguruyu görebildim. Orada kollarıyla suyun içinde durup bana baktı. Hatchi'nin başı dertteydi, ağzından su fışkırıyordu ve oldukça kötü bir şekilde havladı" ifadelerini kullandı.

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          KISA BİR TARTIŞMANIN ARDINDAN KÖPEĞİNİ KANGURUNDAN KURTARDI

          Moloney ardından köpeğini kurtarabilmek için kanguruya "Köpeğimi bırak" dedi ancak kanguru Moloney'e doğru hareket yaparak telefonu suya düşürdü. Moloney ve kanguru arasında geçen kısa bir tartışmanın ardından köpek Hatchi sağ salim kurtarıldı.

          Moloney hayvanlara karşı zalim olmaya çalışmadığını temel olarak sadece köpeğini kurtarmak istediğini belirtti. Ayrıca kanguru ve köpeğin herhangi bir sağlık sorunu yok.

          Kaynak: People

          Fotoğraf: Milldura Martial Arts TikTok

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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