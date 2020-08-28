Avustralya'da fırtına 3 can aldı

Yetkililer, rüzgar hızı saatte 158 kilometreye ulaşan fırtınada, 4 yaşında bir erkek çocuğu dahil 3 kişinin ağaçların devrilmesi sonucu yaşamlarını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, fırtına nedeniyle Melbourne'de 56 bin hanenin elektriğinin kesildiğini belirterek, bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların afet sonrası yardımlaşmanın zorlaştırılmaması için gevşetileceğini söyledi.

Acil durum birimleri, fırtına sırasında 1700'ün üzerinde "yardım" çağrısı alındığını duyurdu.