Avustralya'da eski parlamento binası kundaklandı

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Avustralya'nın başkenti Canberra'daki eski parlamento binası, bir grup protestocu tarafından kundaklandı.

Yangın kısa süre içinde söndürüldü, ancak tarihi binanın ana girişinin hasar gördüğü ifade edildi.

Associated Press'in aktardığı habere göre, olaya tanıklık eden bir kişi protestocuların "Hadi yakalım" dediklerini söyledi.

Yangın çıktıktan sonra mevcut olarak 'Avustralya Demokrasisi Müzesi' olarak kullanılan bina boşaltıldı. Müze, 20 Aralık'ta Avustralya yerlilerinden protestocuların düzenlediği barışçıl protestolardan sonra ziyarete kapatılmıştı, ancak içeride hala çalışanlar vardı.

Avustralya hükümeti, kundaklamayı kınadı ve "demokrasiye yapılan bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Eski parlamento binası, 1927 ile 1988 yılları arasında açıktı.