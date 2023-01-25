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Haberler İş-Yaşam Avustralya'da enflasyon 32 yılın zirvesine çıktı

Avustralya'da enflasyon 32 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Avustralya'da enflasyon, 32 yıldan sonra yüzde 7.8'e çıkarak, 1990'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Avustralya İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, enflasyondaki artışta yükselen gıda ve akaryakıt fiyatları ile inşaat maliyetleri etkili oldu

Giriş: 25.01.2023 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
Avustralya'da enflasyon 32 yılın zirvesine çıktı
HABERTURK.COM

Avustralya'da enflasyon, 2022 mali yılının son çeyreğinde yüzde 7.8 ile 32 yılın en yüksek seviyesine çıkarak, Mart 1990'dan bu yana da en yüksek noktaya ulaşmış oldu.

Avustralya İstatistik Ofisi'ne göre, enflasyondaki artışta yükselen gıda ve akaryakıt fiyatları ile inşaat maliyetleri etkili oldu.

Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülkedeki fiyatlar sırasıyla en çok yüzde 13.3 ve yüzde 7.6 ile yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde arttı.

Reuters anketine katılan ekonomistler, tüketici fiyat endeksinin Avustralya Merkez Bankası'nın yüzde 8 tahmininden daha az olarak yüzde 7.5'e yükseleceğini öngörmüşlerdi.

Ayrıca, ülkedeki ürün fiyatları bir önceki çeyrekte kaydedilen yüzde 9.6'lık artışın altında kalarak yüzde 9.5 oranında artarken, hizmet maliyetleri ise 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak yüzde 5.5'e yükseldi.

Öte yandan, Avustralyalı finans kuruluşlarının hisseleri, raporun yayınlanmasının ardından önceki seviyelerinin altında kaldı. Aralarında, Avustralya Commonwealth Bankası, Westpac Banking Group, ve Ulusal Avustralya Bankası da dahil olmak üzere birçok finans kuruluşunun hisseleri, merkez bankasının faiz yükseltmeye ara verme beklentisi ile yatay seyretti.

Avustralya doları, yüzde 0.51'e artarak ABD doları karşısında 0.7082'den işlem görüyor..

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