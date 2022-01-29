Avustralya'da şimdi de Kanye West krizi

Avustralya Başbakanı Morrison’un düzenlediği basın toplantısında, tek doz aşı olan ABD’li ünlü müzisyen Kanye West de gündeme geldi.
Toplantıda bulunan gazetecinin, “Amerikan hip hopunu sevdiğinizi biliyorum. Kanye West turneye çıkmak istiyor. Sadece tek doz aşısı var. Düşünceleriniz neler?” sorusuna, “Kurallar tüm doz aşılarınızı olmanız gerektiğini söylüyor. Bu kurallar son dönemde görüldüğü gibi herkese işliyor, kim olduğunuz önemli değil. Kurallara uyarsanız gelebilirsiniz, uymazsanız gelemezsiniz” dedi.
DJOKOVIC'İN VİZESİ İPTAL EDİLMİŞTİ
Avustralya Açık’a katılmak üzere Avustralya’ya gelen ünlü tenisçi Novak Djokovic, Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edilmişti. Kararı mahkemeye taşıyan Djokovic’in ilk duruşmasında Avustralya Göçmenlik Bakanlığı’nın vize iptal kararı bozuldu.
Daha sonra Avustralya Sınır Güçleri, Djokovic’in seyahat beyannamesinde bazı yanlışlar olduğunu tespit etti. Sırp raket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyahat beyannamesindeki yanlışların ‘insani hata’ olduğunu ifade etti. Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme kararını bozma yetkisini kullanarak Djokovic’in vizesini ikinci kez iptal etti.
Vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic, vize iade talebinde bulunarak tekrar Avustralya Mahkemesi’ne başvurdu. Yapılan duruşmada Avustralya Federal Mahkemesi Başyargıcı James Allsop, Djokovic’in vize iade talebinin oybirliğiyle reddedildiğini duyurdu. Kararın ardından Djokovic, Avustralya’dan ayrıldı.
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