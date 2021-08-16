Avustralya'da tam kapanma iki hafta daha uzatılacak

Eyalet hükûmetlerinden yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler’de (NSW) 478, Victoria’da 22, Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) 19 ve Kuzey Bölgesi’nde (NT) 1 kişiye daha Covid-19 teşhisi konuldu.
NSW Eyalet Sağlık Müsteşarı Dr. Kerry Chant, son 24 saatte yaşları 40 ila 80 aralığında değişen 5'i erkek 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ülkede mayıs ayında tek haneli rakamlarda seyreden Covid-19 vaka sayıları, haziran başında yükselişe geçti ve ilk kez bir günde 500’ün üzerine çıkarak 520’ye ulaştı.
NSW Emniyet Müdürü Mick Fuller, eyaletin başkenti Sydney’deki tam kapanma uygulamasını denetlemek için ''18 bin polis ve 1800 askerin'' görevlendirildiğini duyurdu.
Kuralları ihlal edenlere 5 bin Avustralya dolarına kadar para cezası verilecek.
MELBOURNE'DA TAM KAPANMA 2 HAFTA UZATILACAK
Delta varyantına karşı tam kapanmanın 19 Ağustos’a kadar yürüklükte olduğu Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’da 22 yeni vakanın kaydedilmesinin ardından yasakların 2 Eylül’e kadar uzatılacağı açıklandı.
Kaynağı bilinmeyen çok fazla vaka olduğunu dile getiren Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, ‘‘Daha zorlu koşullardan geçeceğiz çünkü güçlendirilmiş karantina 2 Eylül'e kadar yürürlükte olacak. Bu kararı vermek zorunda kalmaktan hoşlanmıyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan 19 yeni Covid-19 vakası kaydedilen Avustralya’nın başkenti Canberra’da yürürlükte olan tam kapanma uygulamasının iki hafta daha uzatıldığı açıklandı.
Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre Covid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalanan 39 bin 625 kişiden 965'i hayatını kaybetti.
Ülkedeki 7 bin 520 aktif vakadan 66'sı yoğun bakımda olmak üzere 430 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.
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