Avustralya’nın Victoria eyaletinde 484, Yeni Güney Galler’de (NSW) 16, Queensland eyaletinde 1 kişinin daha virüse yakalanmasıyla, bir günde kaydedilen 501 yeni vaka, virüsün ilk zirvesini yaptığı 28 Mart'taki 469 vakayı geride bıraktı.
Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, eyalette son 24 saatte kaydedilen 484 yeni vakanın bile, Avustralya genelinde bir günde kaydedilen en yüksek rakam olduğunu açıkladı.
Eyalette son haftalarda 3 haneli rakamlarda seyreden Kovid-19 vakalarındaki artışın devam ettiğine dikkati çeken Başbakan Andrews, Melbourne’daki yaşlılar evinde virüse yakalanan 90 yaşlarındaki 2 erkek hastanın daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybının 44'e yükseldiğini söyledi.
KIRALLARA UYULMAZSA YENİ KISITLAMALAR GELEBİLİR
Virüsün yayılmasındaki en önemli nedenlerin ikisini, hastalığın ilk belirtilerini fark edenlerin hemen test yaptırmaması ve test yaptıranların sonucu almadan sosyal hayatlarına devam etmeleri olarak açıklayan Andrews, "Hastalık belirtileri varken evden çıkmanız kabul edilmez. Mantıklı olun evden çıkmayın. Test yaptırıp da evde kalmayanlar kaydedilen vakaların yaklaşık yüzde 53’ünü oluşturuyor. Test sonuçlarını alana kadar evde kalın, yoksa 6 hafta olarak ilan ettiğimiz yasak ve kısıtlamalar uzatacağız." ifadelerini kullandı.
AVUSTURYA'DA KOVİD-19'DAN CAN KAYBI 128'E ÇIKTI
Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletinde Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesiyle ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 12 bin 894’e, aktif vaka sayısı da 3 bin 744’e yükseldi.
Kovid-19 tanısı konulduktan sonra 8 bin 591 Avustralyalı sağlığına kavuşurken Melbourne’daki yaşlı bakım evinde virüs kapan 2 erkeğin ölümü, Avustralya’da virüsten can kaybını 128’e yükseltti.
YENİ ZELANDA'DA YENİ VAKA KAYDEDİLMEDİ
Yeni Zelanda Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 aktif vakanın bulunduğu ülkedeki testlerde yeni vakaya rastlanmadı.
Tüm aktif vakaların otellerde karantinada olduğu Yeni Zelanda’da, hastanede yatan Kovid-19'lu hasta bulunmuyor.
Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!