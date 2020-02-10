10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen eylül ayından bu yana ülke tarihinin en büyük yangınlarıyla mücadele eden Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti hafta sonundan bu yana devam eden yoğun yağışların etkisinde kaldı.
Şiddetli yağışlar nedeniyle yüzbinlerce kişi elektriksiz kalırken sular altıdaki bölgelerden çok sayıda kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Okulların tatil edildiği ve bir kişinin kaybolduğu eyalette devrilen ağaçların altında kalan ev ve araçlarda maddi hasarlar oluştu.
Eyalette 1990 yılından bu yana en yoğun yağışın meydana geldiğini duyuran Avustralya Meteoroloji Bürosu son 4 gün içinde metrekareye yer yer 391,6 litre yağmur düştüğünü açıkladı. Yağışların Sydney’in su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranını ise yüzde 42’den 70’e çıkartması bekleniyor.
YÜZ BİNDEN FAZLA EV ELEKTRİKSİZ KALDI
Sel sularından yaklaşık 200 kişinin kurtarıldığını açıklayan Eyalet Acil Servisi (SES),Sydney ve çevresindeki kentlerde yüz binden fazla evin elektriksiz kaldığı bildirdi. Toplam 54 okulun tatil edilmesine neden olan yağışlarda, sel sularının ve devrilen ağaçların kapattığı yollar yüzünden ulaşımda önemli aksamaların yaşandığı açıklandı.
SELE KAPILAN BİR KİŞİ ARANIYOR
Öte yandan Sydney’in kuzeyindeki Galston kasabası yakınlarında arabası sel sularına kapılan ve kaybolduğu bildirilen erkek sürücü polis ve acil kurtarma ekipleri tarafından aranıyor.
DURUM 'AFET' OLARAK TANIMLANDI
Yoğun yağışların, Hawkesbury-Nepean, Georges, Parramatta ve Colo Nehirlerini taşırdığı eyalette, yaklaşık 10 bin kişinin sigortaya müracaat ettiğini açıklayan Avustralya Sigorta Konseyi yaşananları ‘‘afet’’ olarak tanımladı.
Sydney’in Moorebank, Chipping Norton ve Milperra gibi banliyölerinde tahliye emri verildiğini açıklayan SES sözcüsü Matt Kirby, ‘‘Her yer vuruldu, nerenin en kötü olduğunu belirlemek zor." ifadelerini kullandı. Sel sularının bugün de yükselmeye devam edeceğini belirten Kirby, vatandaşlara mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları önerisinde bulundu.
YAĞMURLAR YANGINLARIN ÜÇTE BİRİNİ SÖNDÜRMÜŞTÜ
NSW Kırsal İtfaiye Servisi, 6 Şubat’ta başlayan yağmurların aylardır devam eden 62 yangından 20’sini söndürdüğü bildirmişti. Eyalette sevinçle karşılanan yağışların 17’si kontrolsüz devam eden toplam 42 yangınının söndürülmesinde etkili olacağı açıklanmıştı.
NSW eyaletinde eylül ayında başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde de etkili olan, ülke tarihinin en büyük orman yangınlarında 33 kişi hayatını kaybetmişti. Devam eden ve 3 bin evin kül olduğu, 11 milyon hektardan fazla alanı yok eden yangınlarda 500 milyon hayvan da telef olmuştu.
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