Avustralya'da vakalar artıyor

Avustralya Sağlık Bakanlığının son 24 saatteki verilerine göre, 2 kişinin daha Covid-19’dan hayatını kaybettiği Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 1035 kişi virüse yakalandı. Eyalette virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 139'a yükseldi.
NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard, Covid-19 kaynaklı ölümleri "trajik" olarak değerlendirerek "Bu korkunç bir durum. Sevilen birinin beklenmedik bir şekilde vefat etmesi açıkçası zor bir durum ama çoğumuz bunu bugünlerde daha da fazla hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
Tam kapanmanın uygulandığı, Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Victoria’da 64, Avustralya Başkent Bölgesi’nde de 26 Covid-19 vakası kaydedilmesiyle ülkedeki günlük vaka sayısı 1125’e ulaştı.
Avustralya’da Covid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüs bulaşan 49 bin 909 kişiden 995’i hayatını kaybetti.
Ülkedeki 15 bin 995 aktif vakadan 142'si yoğun bakımda olmak üzere 853 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.
YENİ ZELANDA'DA 82 YENİ VAKA KAYDEDİLDİ
Virüs nedeniyle tam kapanma uygulanan Yeni Zelanda’da da Covid-19 vakalarındaki artış devam ediyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün tespit edilen 70 vakanın ardından son 24 saatte 82 kişiye daha Covid-19 teşhisi konuldu.
Aktif vaka sayısının 467’ye yükseldiği ülkede, 2’si yoğun bakımda olmak üzere 25 kişi hastanede tedavi görüyor.
Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 380 Covid-19 vakası görülürken, 26 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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