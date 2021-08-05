Avustralya "Çalınan Kuşaklar" için tazminat ödeme sözü verdi

Ailelerinden zorla alınan, "Çalınmış Kuşak" olarak da bilinen binlerce melez Aborjin'e yapılan uygulamanın telafisi için Avustralya'daki yerlilerin yaşam şartlarını iyileştirmek üzere 2026 yılına kadar kullanılması planlanan 378,6 milyon Avustralya dolarının (279,7 milyon ABD doları) harcanacak en yüksek miktar olduğu bildirildi.
Avustralya hükümeti, 1910 ila 1970 yıllarında, kendi ırklarından "korunmaları" amacıyla ailelerinden ayrılan binlerce melez Aborjin'e tazminat da dahil olmak üzere 1,1 milyar Avustralya doları ödeme sözü verdi.
Tazminat planının yalnızca melez Aborjin çocuklar ve Avustralya Başkent Bölgesi, Kuzey Toprakları ve Jervis Bay Toprakları için geçerli olacağı kaydedilirken en fazla yerli nüfusa sahip Queensland ve Batı Avustralya eyaletlerinin ise belirli tazminat planlarına sahip olmadığı kaydedildi.
- Yerli annelerden çocuklarını zorla ayırmanın tazminatı
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, parlamentoda yaptığı açıklamada, bunun çalınan nesillerin, ailelerinin, topluluk üyelerinin iyileşmesi, itibarı ve refahı arasındaki bağı tanıyan, uzun zamandır beklenen adım olduğunu aktardı.
Morrison, ödenecek miktarın, asimilasyon politikaları nedeniyle yerli annelerden çocuklarını zorla ayırmanın tazminatı olduğunu ifade etti.
- "Ölenler için üzücü ama hayatta kalanlar için güzel bir gün"
Mağdurlardan Pat Turner, çalınan kuşaklara yönelik, 1997 yılında önerilen tazminatı memnuniyetle karşıladığını söyledi.
1920’li yıllarda annesinden zorla ayrılan ve 1970’lere kadar tekrar bir araya gelemeyen Turner, "Annem de dahil olmak üzere birçok insanımız öldü, bu yüzden ölenler için üzücü ama hayatta kalanlar için güzel bir gün." ifadesini kullandı.
“Çalınan Kuşaklar” için tazminat planları, 2008-2020 yıllarında Avustralya eyaletleri tarafından yasalaştırılmıştı.
Avustralya Başbakanı Kevin Rudd, 2008'de Federal Parlamentoda yaptığı konuşmada, yerli halka karşı yapılan tüm haksızlıklar ve işlenen suçlar için resmen özür dilemişti.
- Yüzlerce melez Aborjin çocuk ailelerinden zorla alındı
Avustralya'da, 1910'dan 1970'lere kadar yaklaşık 100 bin melez Aborjin çocuk, ailelerinden zorla alınarak kendi ırklarından "korunmaları" amacıyla devlet bakımına verildi.
1997'de bu kuşakla ilgili yapılan ulusal çaplı bir araştırma, ailelerinden ayrılan çocukların büyük bölümünün, yakınları ve kültürlerinden kopartılmaları nedeniyle uzun dönemli psikolojik sorunlar yaşadığını ortaya koydu.
Bu soruşturmada, yetkililerin bu kişilerden özür dilemesi ve tazminat ödemeleri önerisi yer alıyordu. Ancak dönemin başbakanı John Howard bu öneriyi kesin biçimde reddetti, hükümetinin geçmiş politikalardan sorumlu tutulamayacağını savunmuştu.
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