A-Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'ta ara verilen organizasyon, Melbourne Victory-Western United karşılaşmasıyla yeniden başlayacak.

Bitimine 27 maç kalan normal sezon, 28 günde tamamlanacak. Play-offların ise en geç 31 Ağustos'ta bitmesi planlanıyor.