Morrison'un resmi web sitesinden yayınlanan photoshoplu fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı ve Twitter kullanıcıları arasında alay konusu oldu.

Bunun üzerine, Morrison, Photoshoplu fotoğrafı silerek orijinal fotoğrafı paylaştı ve kendisi de dalga geçerek, "İdare departmanıma mesaj. Ayakkabılarımın yenilenmesini istemedim. Ancak eğer Photoshop kullanmak gerekliyse, ayakkabılarım yerine saçlarıma odaklanabilirsiniz" dedi.

Başbakan, daha sonra eski ayakkabılarının yeni bir fotoğrafını çekerek, Twitter üzerinden, "İşte onlar ihtişamın zirvesinde. Resmi elbiselerimi çıkartabildiğimde en sevdiğim ayakkabılarım." dedi.