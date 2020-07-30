Avustralya Başbakanı Morrison, Türkçe Kurban Bayramı mesajı yayımladı

Yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesi İngilizce, Türkçe ve Arapça olarak üç dilde kutlama mesajı yayınlayan Başbakan Morrison, ‘‘Kutsal Kurban Bayramı’nı kutlayan herkesin bayramını kutluyorum.’’ ifadelerini kullandı.
Müslüman toplumun Avustralya’nın kültürel yapısına getirmiş olduğu saygınlık ve nezaketin büyük zenginlik olduğunu hatırlatan ve Kovid-19 salgını sırasında ülkedeki Müslümanların katkılarına teşekkür eden Morrison, ‘‘Bu zor dönemdeki anlayışınız ve çabalarınız için sizlere derin şükranlarımı sunarım. Ulus olarak, mücadele etmekte olduğumuz sorunlarla başa çıkma ve bu salgından kaynaklanan sorumluluğu paylaşma konusunda sabırla çalıştık. Birlik ve birbirimize bağlılığımız gibi, toplumumuzun önemli unsurları değişmemiştir. Birçok kültür ve inançlarımızla bizi Avustralyalılar olarak farklı kılan, birlikte çalışıp birbirimizi desteklememizdir.’’ görüşünü paylaştı.
Morrison mesajını, ‘‘Bu tür kutlamalar, inancı yaşama fırsatıdır. Biliyorum ki yaşamınızda bir rehber ve ışık olan inancınız, sizi ve toplumunuzu desteklemeye devam edecektir. Çabalarınız ve yaptığınız fedakarlıklarla inancınızı tam olarak yaşıyor, toplumunuza ve ülkemize bir fark yaratıyorsunuz.’’ ifadeleriyle tamamladı.
Avustralya’nın Victoria eyaleti haricindeki tüm eyalet ve bölgelerde Kovid-19 yasaklarına uyularak bayram namazı kılınacak ancak virüsün en yoğun görüldüğü Victoria’daki yasaklardan dolayı kapalı tutulan camilerde Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da bayram namazı kılınmayacak.
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