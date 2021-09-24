Avustralya Başbakanı Morrison: "(Kovid-19 salgını) Hepimiz güvende olana kadar hiçbir ülke güvende değil"

ABD'deki temaslarını sürdüren Morrison, Başbakanlığın resmi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya’nın Kovid-19'a karşı verilen mücadelede üzerine düşeni yapacağını belirtti.
Morrison, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden dünyanın, bugüne kadar böyle zor ve karmaşık bir sınavla karşılaşmadığını vurgulayarak "Ona (Kovid-9) karşı aşı yapmaktan daha acil bir görevimiz yok. Hepimiz güvende olana kadar hiçbir ülke güvende değil. Bu yüzden birlikte çalışmamız çok önemli." ifadelerini kullandı.
Ülkesinin, hayatları ve geçim kaynaklarının kurtarılması, kaybedilen şeylerin telafisinde üzerine düşeni yapmakta kararlı olduğunu tekrarlayan Morrison, G7 zirvesinde taahhüt ettikleri 20 milyon doz Kovid-19 aşısından 3,2 milyondan fazla dozun, Hint-Pasifik’teki komşularına teslim edildiğini söyledi.
Morrison, Avustralya'nın Hint-Pasifik bölgesindeki ülkelere, vadettiği yardımlar kapsamında tıbbi malzeme ve ekipman desteği de verdiğini ifade ederek şöyle devam etti:
"Avustralya'nın taahhütleri, hiçbir koşula bağlı olmaksızın şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yerine getirilecektir. Bu salgını sona erdirmek ve geleceğe hazırlanmak için üzerimize düşeni yapacağız."
Kovid-19’un ilk kez görüldüğü 25 Ocak 2020’den bu yana 93 bin 942 kişide virüs tespit edilen Avustralya'da, virüs nedeniyle 1208 kişi hayatını kaybetti.
Virüsün Delta varyantının görülmeye devam ettiği ülkede 21 bin 126 aktif vaka bulunuyor. 301’i yoğun bakımda olmak üzere, 1508 kişi hastanede tedavi görüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!