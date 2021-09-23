Avustralya Başbakanı Morrison, Anzak Anıtı’nda gösteri yapan Kovid-19 aşı karşıtlarını kınadı

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Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, Başbakan Morrison, Melbourne’da aşı karşıtlarının düzenlediği ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin, Avustralya için hayatını kaybedenleri temsil eden Anzak Anıtı’nda yapılamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Anzak Anıtı’ndaki gösterileri "utanç verici" olarak nitelendiren Başbakan Morrison, "saygısız" olarak tanımladığı protestocuları kınadı.

Anıtın gösteri yeri değil kutsal bir yer olduğunu vurgulayan Morrison, "Davranışları utanç vericiydi. Bu saygısızlıktı ve en büyük fedakarlığı yapan Avustralyalıların onurunu lekeledi. Buna katkıda bulunan herkesin utanması gerekir." ifadelerini kullandı

Hızla artan Kovid-19 sayılarını durdurmaya çalışan Victoria eyalet hükümetinin, Melbourne, Ballarat, Geelong, Surf Coast Shire ve Mitchell Shire kentlerindeki inşaat sektöründeki çalışmaların iki haftalığına durdurulacağını ve sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu olduğunu duyurması üzerine aşı karşıtları Melbourne'da gösterilere başlamıştı.

Hükümetin aldığı karara destek veren İnşaat, Orman, Denizcilik, Maden ve Enerji Birliği (CFMEU) sendikası önünde, 20 Eylül akşam saatlerinde başladıktan sonra şiddet olaylarına dönüşen ve 280’den fazla protestocunun gözaltına alındığı gösterilerin bugün de devam etmesi bekleniyor.

- Victoria’da virüsün görüldüğü günden beri en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Geçtiğimiz yıl Kovid-19’un merkezi haline gelen ve Avustralya’da virüsten ölen 1198 kişiden 836’sının hayatını kaybettiği Victoria eyaletindeki vaka sayıları hızla yükselmeye başladı.

Ağustos 2020’de bir günde 725 kişinin virüse yakalanmasından bu yana, son 24 saatte 766 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmasıyla eyaletteki günlük en fazla vaka sayısı ortaya çıktı.

Vaka sayılarının çoğunluğu 4 gündür gösterilerin sürdürdüğü eyaletin başkenti Melbourne'da kaydedilirken kentte 4 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

- Avustralya’da Kovid-19’a yakalananların sayısı 90 bini aştı

Delta varyantına karşı müjdelenin devam ettiği Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 1063, Victoria’da 766, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 16, Queensland’da 1 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuşmasıyla, ülkede virüse yakalananların sayısı 90 bin 370’e çıktı.

Ülkenin diğer eyaletlerinde bu yıl Kovid-19’dan bu yıl can kaybı yaşanmazken son 24 saatte NSW’de 6, Victoria eyaletinde 4 kişinin daha Kovid-19’dan hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüsten ölenlerin sayısı da 1198’e yükseldi.

Avustralya’daki toplam 19 bin 321 aktif vakadan 302’si yoğun bakımda olmak üzere, 1518 kişi hastanede tedavi görüyor.

- Yeni Zelanda’da 17 yeni vaka kaydedildi

Ülkedeki test sonuçlarına göre son 24 saatte, 2’si yurt dışından Yeni Zelanda’ya dönenler arasında olmak üzere 17 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 289 aktif vakadan 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 15 Yeni Zelandalının hastanedeki tedavilerin devam ettiğini duyurdu.

​​​​​​​Salgına karşı aldığı sıkı tedbirlilerle virüsle mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 135 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27’si hayatını kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​