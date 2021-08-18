Avustralya Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan’ın başkenti Kabil'deki havaalanından başlayan tahliyelerle ilgili açıklamada bulundu.
Afganistan’daki Avustralya vatandaşlarının yanı sıra birlikleriyle çalışan Afganların tahliyesine başlandığını duyuran Morrison, Avustralya Hava Kuvvetlerine bağlı ilk uçağın 26 yolcusuyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir askeri üsse indiğini söyledi.
Morrison, yolcular arasında Avustralya vatandaşları ve Avustralya vizesine sahip Afganların bulunduğunu belirterek, "Bu basit bir süreç değil. Mümkün olduğu kadar çok insanı, mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenli bir şekilde dışarı çıkaracağız." dedi.
Afganistan’da birlikte çalıştıkları Afganların hepsine yardım edemeyeceklerini yineleyen Morrison, "Bu konuda çok, çok net olmalıyız. Tüm makul önlemleri alıyoruz ve bu stresli koşullarda gerçek ihtiyacı karşılamak için acilen hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.
TAHLİYELER İÇİN 250 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ
Avustralya, Afganistan’daki Birlemiş Milletlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında görev yapan, aileleriyle birlikte yaklaşık 200 vatandaşını ve askerî birliklerine yardımcı olan 400 civarındaki Afgan'ı tahliye etmek için 2 askerî uçak ve 250 asker göndermişti.
Tahliye operasyonunun başlamasıyla birlikte, askeri uçaklarla Dubai’ye aktarılan söz konusu kişiler oradan da Avustralya’ya götürülecek.
Afganistan'daki büyükelçiliğini mayısta kapatan Avustralya, 11 Temmuz'da ülkedeki askerlerini tamamen geri çektiğini duyurmuştu.
Avustralya, nisandan bu yana kendileri için çalışan 430 Afgan'ı aileleriyle tahliye etmişti.
Avustralya, Afganistan'daki Taliban ve terörist gruplara karşı ABD ve NATO liderliğindeki operasyonların bir parçası olarak, son 20 yılda bölgeye 39 bin asker konuşlandırmıştı. Bu, ülkeye milyarlarca dolara mal olmuş ve 41 Avustralya askerinin ölümüyle sonuçlanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!