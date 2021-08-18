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Avustralya Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'daki vatandaşlarının yanı sıra Avustralya birlikleriyle birlikte çalışan ve onları destekleyen Afganların tahliyesine başlandığını açıkladı.

18.08.2021 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
Avustralya Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı
Avustralya Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı
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AA

Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan’ın başkenti Kabil'deki havaalanından başlayan tahliyelerle ilgili açıklamada bulundu.

Afganistan’daki Avustralya vatandaşlarının yanı sıra birlikleriyle çalışan Afganların tahliyesine başlandığını duyuran Morrison, Avustralya Hava Kuvvetlerine bağlı ilk uçağın 26 yolcusuyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir askeri üsse indiğini söyledi.

Morrison, yolcular arasında Avustralya vatandaşları ve Avustralya vizesine sahip Afganların bulunduğunu belirterek, "Bu basit bir süreç değil. Mümkün olduğu kadar çok insanı, mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenli bir şekilde dışarı çıkaracağız." dedi.

Afganistan’da birlikte çalıştıkları Afganların hepsine yardım edemeyeceklerini yineleyen Morrison, "Bu konuda çok, çok net olmalıyız. Tüm makul önlemleri alıyoruz ve bu stresli koşullarda gerçek ihtiyacı karşılamak için acilen hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TAHLİYELER İÇİN 250 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Avustralya, Afganistan’daki Birlemiş Milletlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında görev yapan, aileleriyle birlikte yaklaşık 200 vatandaşını ve askerî birliklerine yardımcı olan 400 civarındaki Afgan'ı tahliye etmek için 2 askerî uçak ve 250 asker göndermişti.

Tahliye operasyonunun başlamasıyla birlikte, askeri uçaklarla Dubai’ye aktarılan söz konusu kişiler oradan da Avustralya’ya götürülecek.

Afganistan'daki büyükelçiliğini mayısta kapatan Avustralya, 11 Temmuz'da ülkedeki askerlerini tamamen geri çektiğini duyurmuştu.

Avustralya, nisandan bu yana kendileri için çalışan 430 Afgan'ı aileleriyle tahliye etmişti.

Avustralya, Afganistan'daki Taliban ve terörist gruplara karşı ABD ve NATO liderliğindeki operasyonların bir parçası olarak, son 20 yılda bölgeye 39 bin asker konuşlandırmıştı. Bu, ülkeye milyarlarca dolara mal olmuş ve 41 Avustralya askerinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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