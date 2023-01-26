Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Tenis

Avustralya Açık tek kadınlarda finalin adı kondu!

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Rybakina'nın rakibi Sabalenka oldu

Giriş: 26.01.2023 - 17:31 | Güncelleme: ABONE OL
Avustralya Açık tek kadınlarda finalin adı kondu!
AA

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 5 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, Elena Rybakina'nın finaldeki rakibi oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün maçları tamamlandı.

Tek kadınlardaki günün ikinci yarı final mücadelesinde Belaruslu Sabalenka ile dünya 45 numarası Polonyalı Magda Linette karşılaştı.

Sabalenka, grand slam turnuvalarında ilk kez 3. turun ötesine geçen Linette'e karşı müsabakaya servis kırdırarak başlasa da sonrasında güçlü vuruşlarıyla oyuna hükmetti. Bir saat 33 dakika süren maçta rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Belaruslu raket, 4. kez yarı final oynadığı grand slam turnuvalarında kariyerinin ilk finaline yükseldi.

Geçen yılın Wimbledon şampiyonu Kazak tenisçi Rybakina (22 numaralı seribaşı) ile Sabalenka arasındaki Avustralya Açık tek kadınlar final maçı, 28 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

12. gün programı

Turnuvanın 12. gününde yarın, tek erkekler yarı final maçları oynanacak.

Yarı final maçlarında Rus Karen Khachanov (18) ile Yunan Stefanos Tsitsipas (3) ve Sırp Novak Djokovic (4) ile dünya 35 numarası ABD'li Tommy Paul karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Soğuk bir şey yediğimizde neden başımız ağrır?
Soğuk bir şey yediğimizde neden başımız ağrır?
Kandil gecelerinin İslam'daki yeri
Kandil gecelerinin İslam'daki yeri
Yeni YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir?
Yeni YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir?
Mısır’da 4 bin 300 yıllık mumya bulundu
Mısır’da 4 bin 300 yıllık mumya bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.