Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 6. güne akşam seansında yapılan maçlarla devam edildi.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Avustralyalı Alexei Popyrin'i 6-4, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek son 16 tenisçi arasına adını yazdırdı.

7 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, İspanyol Fernando Verdasco'yu 6-2, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve dördüncü tur biletini aldı.

23 numaralı seribaşı Avustralyalı Nick Kyrgios, büyük çekişmeye sahne olan maçta 16 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov'u 6-2, 7-6, 6-7, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek 4. turda dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile eşleşti.

BERTENS VE MUGURUZA SON 16 İSİM TURUNDA

Tek kadınlarda ise 9 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens, üçüncü tur mücadelesinde Kazak Zarina Diyas'ı 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde Wimbledon ve Fransa Açık şampiyonlukları bulunan İspanyol Garbine Muguruza da 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek turnuva dışında bıraktı.