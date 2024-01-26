Avustralya Açık'ta bir ilk

2018’DEN BERİ YENİLGİSİZ

Avustralya Açık’taki 10 şampiyonluğu ile bu turnuvadaki rekoru elinde bulunduran Djokovic, 2018’den bu yana da ilk kez burada maç kaybetti. Djokovic bu senelerde sadece Covid-19 aşısı olmayı reddettiği için 2022’deki turnuvayı kaçırmıştı. Djokovic toplamda 24 olan grand slam şampiyonluklarına bir yenisini ekleme hedefini de ertelemiş oldu.