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Haberler Tenis

Avustralya Açık'ta 5 saat 45 dakikalık maçın galibi Andy Murray

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın erkekler ikinci turunda Büyük Britanyalı Andy Murray, 2-0 geriye düştüğü maçta ev sahibi ülkeden Thanasi Kokkinakis'i 3-2 yenerek üçüncü tura çıktı

Giriş: 19.01.2023 - 21:13 | Güncelleme: ABONE OL
Avustralya Açık'ta 5 saat 45 dakikalık maçın galibi Andy Murray
AA

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada, dünya klasmanının 66 numarası Murray ile 159 numarası Kokkinakis karşı karşıya geldi.

İlk iki seti 6-4 ve 7-6 kaybeden 35 yaşındaki Murray, 5 saat 45 dakika süren ve yerel saatle sabaha karşı 04.06'da biten maçın sonraki setlerini 7-6, 6-3, 7-5 kazanarak adını üçüncü tura yazdırdı.

Karşılaşma, 5 saat 53 dakika süren 2012'deki Novak Djokovic-Rafael Nadal finalinin ardından turnuva tarihinin en uzun ikinci mücadelesi oldu.

Avustralya Açık'ta 5 kez final oynayan ancak hiçbirini kazanamayan Murray, 4 saat 49 dakika süren ilk tur maçında da İtalyan Matteo Berrettini'yi 3-2 mağlup etmişti.

Murray, üçüncü turda İspanyol Roberto Bautista Agut ile eşleşti.

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