Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Avustralya, ABD’den HIMARS ve Norveç’ten deniz füzesi alacak

Avustralya Savunma Bakanlığı bugün ABD’den orta menzilli, güdümlü roket fırlatma sistemi olan HIMARS araçlarından ve Norveç'ten Deniz Saldırı Füzeleri (NSM) alacaklarını duyurdu.

Giriş: 05.01.2023 - 13:49 | Güncelleme: ABONE OL
Avustralya, ABD’den HIMARS ve Norveç’ten deniz füzesi alacak
DHA

Avustralya Savunma Bakanlığı açıklamasında şunları kaydetti;

“Savunma (Bakanlığı), Kongsberg ile Hobart Sınıfı muhriplerde ve Anzak Sınıfı fırkateynlerde kullanılacak olan ve 2024'ten itibaren bu gemilerde eskiyen Harpoon gemi savar füzesinin yerini alacak olan Deniz Saldırı Füzesi (NSM) için sözleşme imzaladı. Savunma (Bakanlığı) ayrıca fırlatıcıları, füzeleri ve eğitim roketlerini içeren karada konuşlu, uzun menzilli, karadan karaya Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemini (HIMARS) satın alacak. HIMARS sistemi, 2026-27'de kullanımda olacak ve Avustralya Ordusuna önemli bir yetenek artışı sağlayacak.”

1 MİLYAR AVUSTRALYA DOLARI

ABD Lockheed Martin firması tarafından üretilen HIMARS’lar 300 kilometreye varan menzile sahip ve kara, hava ve deniz hedeflerini tespit eden ‘silah tespit radarı’ içeriyor. Deniz Saldırı Füzeleri (NSM) ise Norveç firması Kongsberg tarafından üretiliyor. Savunma Bakanlığı bu savunma alımları için toplamda 1 milyar Avustralya Doları’ndan fazla harcama yapacağını duyurdu.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD'de saldırı: 5'i çocuk 8 kişi öldürüldü
ABD'de saldırı: 5'i çocuk 8 kişi öldürüldü
"Abim Prens William bana saldırdı"
ABD'den Venezuela kararı
ABD'den Venezuela kararı
Bolsonaro fast food zincirinde ortaya çıktı
Bolsonaro fast food zincirinde ortaya çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.