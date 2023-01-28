Avukatları vuran şüpheli yakalandı

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yanlarında çalışan Özlem A.'nın (40) boşanma davasına bakan avukat çift İrem Soydan (29) ile Mustafa Furkan Soydan’ı (29) mal paylaşımı için gittikleri İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde tabancayla yaralayan müvekkillerinin eşi Ekrem A. (45) yakalandı. Poliste verdiği ifadesinde, "Eşimle görüşmeme müsaade etmediler. Ben de bir anlık öfkeyle ateş ettim" dediği belirtildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’ndeki İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde meydana geldi.

Yanlarında çalışan Özlem A.'nın boşanma avukatlığını yapan Mustafa Furkan Soydan ile eşi İrem Soydan, mal paylaşımı için İnegöl Tapu Müdürlüğü'ne gitti.

Üzerine kayıtlı taşınmazlara tedbir işlemi yapıldığı sırada öfkelenen Özlem A.'nın boşanmak istediği eşi Ekrem A., belindeki tabancayı çıkararak avukat çifti vurdu. Soydan çifti kanlar içerisinde yere yığılırken, otomobiliyle kaçtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan avukat çift, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı duyan Memleket Partisi İlçe Başkanı Yasemin Soydan, yaralanan oğlu ve gelinini hastanede ziyaret etti.

Şüpheli Ekrem A., polis tarafından, İnegöl'ün kırsal Hamitabat Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Ekrem A.'nın, "Eşimle görüşmeme müsaade etmediler. Ben de bir anlık öfkeyle ateş ettim" dediği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Ekrem A., ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçlarından adliyeye sevk edildi.