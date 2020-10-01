Avukatlardan Azerbaycan'a destek açıklaması

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan avukatlar adına açıklamayı TÜRKAD Başkanı Mehmet Sarı ve yardımcısı Cem Kaya yaptı.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısının hukuka aykırı olduğunu ve bu süreci hukuki düzlemde değerlendirmek istediklerini belirten Mehmet Sarı, başka bir devletin topraklarına yönelik saldırının uluslararası hukuka göre suç olduğunu ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarında da bu tür bir saldırının açıkça kabul edilmediğini vurguladı.
Azerbaycan'ın kendi topraklarına yönelik saldırıyı bertaraf etmesinin meşru müdafaa hakkı olduğunu dile getiren Sarı, BM şartının 7. maddesinde, meşru müdafaa ve savaş hali dışında başka bir devletin topraklarına yapılan saldırının kabul edilmediğine dikkati çekti.
TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya ise, Ermenistan tarafından Azerbaycan ve Azerbaycan Türklerinin haklarının uzun yıllardır, tüm dünyanın gözü önünde ihlal edildiğini belirterek, "Kadim tarihimizden bu yana Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın işgal edilmesiyle başlayan süreç, Ermenistan'ın had bilmez ve gayrı hukuki saldırılarıyla devam etmektedir. Ermenistan'ın bu tavrı bölgede yapmış olduğu soykırımların, baskıların ve zulmün bir devamıdır." diye konuştu.
Ermenistan'ın hak ve hukuk tanımaz saldırgan tutumuna karşı Azerbaycan Türklerinin, evrensel hukuk prensiplerine uygun bir biçimde mukabele ettiğini kaydeden Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:
"Öte yandan, bu hak ve hukuk tanımaz saldırılar karşısında yılardır suskun kalan sözde medeni Batı'nın da çifte standardına bir kez daha şahit olmaktayız. Ana vatan Türkiye ve dünya Türkleri olarak bu haklı, hukuka uygun mücadelesinde, tüm benliğimiz, maneviyatımız ve varidatımızla Azerbaycan Türklerinin yanında olduğumuzu, her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu, dünya kamuoyuna deklare ederiz."
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