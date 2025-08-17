Habertürk
        Avukatın kaçışından uyuşturucu çıktı!

        Avukatın kaçışından uyuşturucu çıktı!

        Kahramanmaraş'ta kontrol noktasında otomobiliyle polise çarpıp kaçan avukatın attığı paketten uyuşturucu çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 14:47 Güncelleme: 17.08.2025 - 14:59
        Avukatın kaçışından uyuşturucu çıktı!
        Kahramanmaraş'ta avukat Ö.C., kontrol noktasında otomobiliyle polise çarpıp kaçtı. Takiple yakalanan Ö.C., adli kontrolle serbest bırakılırken, kaçarken attığı paketten uyuşturucu çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolundaki polis kontrol noktasında meydana geldi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat Ö.C.’nin kullandığı otomobili kontrol noktasında durdurmak istedi. Ancak Ö.C. polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak gaza bastı. Kontrol noktasındaki güvenli kamerasına da yansıyan olayda Ö.C., kendisine engel olmak isteyen bir polis memuruna çarparak kaçarken, araçtan da dışarıya bir paket attı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin takibiyle Ö.C. yakalanarak gözaltına alınırken, attığı pakette ve evinde yapılan aramada 141.68 gram uyuşturucu ile 9 sentetik hap ele geçirildi.

        Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.C., nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

