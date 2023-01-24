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Avukatı vurmak için rengini değiştirdikleri otomobile sahte plaka taktılar

Adana'da bir avukata yönelik şoke eden bir saldırı meydana geldi. Olayda Mustafa Karadağoğlu, husumetlisinin tehditlerini kendisine ilettiğini iddia ettiği Avukat İrfan Çelik'i silahla yaraladı. Saldırıda kullanılan ve sahte plaka takılan aracın ise renginin değiştirildiği belirlendi

Giriş: 24.01.2023 - 10:30 | Güncelleme: ABONE OL
Avukata saldırı için aracın rengini değiştirdiler!
Avukata saldırı için aracın rengini değiştirdiler!
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DHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde Mustafa Karadağoğlu (32), husumetlisinin tehditlerini kendisine ilettiğini iddia ederek, tartıştığı avukat İrfan Çelik'i (32) tabanca ile vurarak yaraladı.

DHA'nın haberine göre Karadağoğlu ile yanındaki Samet G.´nin (32), tespit edilmemek için internetten satışa çıkarılan bir otomobilin plakasını kopyalayıp, saldırıda kullandıkları araca takıp, ardından farklı renge boyadıkları belirlendi.

BACAĞINDAN VURULDU

Olay, 20 Ocak günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Ofisine gitmek için evinden çıkan avukat İrfan Çelik, otomobiline yöneldi.

Avukat İrfan &Ccedil;elik
Avukat İrfan Çelik

Bu sırada sokağa giren otomobildeki kişi ya da kişilerce, Çelik'e tabanca ile ateş açıldı. Çelik kanlar içinde yığılırken, otomobil hızla uzaklaştı. Bacağından yaralanan Çelik, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik, tedavisinin ardından tahliye edildi.

SATIŞA ÇIKAN ARACIN PLAKASINI KOPYALAMIŞLAR

Çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, şüphelileri tespit etti. Tabancayla ateş edenin Mustafa Karadağoğlu, otomobili kullanan kişinin ise Samet G. (32) olduğu belirlendi. Şüphelilerin tespit edilmemek için internetten satışa çıkarılan bir otomobilin plakasını kopyalayıp, saldırıda kullandıkları araca takıp, ardından farklı renge boyadıkları anlaşıldı.

2 ŞÜPHELİDEN 1'i TUTUKLANDI

Polis, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyon ile 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Mustafa Karadağoğlu ifadesinde, "Daha önceden husumetli olduğum bir kişinin tehditlerini bana iletiyordu. Bu nedenle tartıştık. Sinirlenip, tabancayla ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa Karadağoğlu tutuklandı, Samet G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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