Avukata "cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ö.A, B.M, N.Y, F.G, G.Ç. ve S.N.B. müşteki olarak, avukat olan M.K. ise tutuklu sanık olarak yer aldı.
İddianamede beyanlarına yer verilen müşteki Ö.A, sanık avukat M. K'nin bürosunda stajyer olarak çalıştığını, 2019 yılının aralık ayında ve 2020 yılının ocak ayında bu kişinin cinsel saldırı ve cinsel tacizine uğradığını iddia etti.
Diğer müşteki B.M. de iddianamede, 2016 ve 2017 yıllarında avukat M.K'nin bürosunda stajyer avukat olarak çalıştığını, bu süreçte bu kişinin sözlü ve fiziksel cinsel saldırılarına maruz kaldığını ve yaşadıklarını kimseye anlatmaması için tehdit edildiğini öne sürdü.
Müşteki N.Y. ise beyanında sanık M.K'nin bürosunda stajyer avukat ve avukat olarak çalıştığını, 2019 yılının haziran ayında iki kez cinsel saldırıya maruz kaldığını, M.K'nin, "Senin avukatlık hayatını bitiririm." diyerek şikayetçi olmasını engellediğini ifade etti.
Diğer müştekiler F.G. ve S.N.B. de iddianamedeki ifadelerinde, M.K'nin bürosunda stajyer avukat olarak çalıştıklarını ve bu süreçte cinsel taciz ve hakaretlere maruz kaldıklarını öne sürdü.
Müşteki G.Ç. de 2019'da tacize uğraması nedeniyle devam eden davası hakkında görüşmek için bürosuna gittiği avukat M.K. ile yalnız kaldıklarında bu kişinin kendisini taciz ettiğini ve bürodan kaçtığını söylediği iddianamede yer aldı.
İddialarla ilgili sanık M.K'nin verdiği ifade de iddianameye konuldu.
Sanık M.K, müşteki Ö.A'ya yönelik iddialarla ilgili susma hakkını kullanırken, hakkındaki iddiaların "kurgu ve kumpastan ibaret olduğunu" savundu. Müşteki B.M. ile 2016-2017 yıllarında sevgili olduklarını ve bu kişiyle rızası dışında ilişki yaşamadığını iddia eden M.K, müştekiler F.G. ve S.N.B'nin iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.
Bir diğer müşteki N.Y. ile karı-koca hayatı yaşadıklarını, bir dairesini ve aracını bu kişinin üstüne tescil ettiğini aktaran M.K, müşteki G.Ç. ile de bir kez hukuki yardım için görüştüğünü ve kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Sanık M.K'nin müştekilere karşı yaptığı eylemlerin detaylı şekilde anlatıldığı iddianamede, sanığın bir müştekiye yazdığı mektup da yer aldı. Müştekilere karşı eylemleri nedeniyle sanığa dava açılması için yeterli düzeyde delilin bulunduğu tespiti de iddianamede kaydedildi.
İddianamede, sanık M.K. hakkında 6 müştekiye karşı "zincirleme cinsel saldırı", "zincirleme cinsel taciz", "zincirleme tehdit", "basit cinsel saldırı", "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından toplam 44 yıldan 141 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Davanın duruşması ileriki günlerde Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!