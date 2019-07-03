Avukat maaşı ne kadar? 2019 Temmuz ayı emekli Avukat maaşı ne kadar oldu? soruları, açıklanan Haziran ayı enflasyon oranının ardından merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilere 2019 yılının ikinci zammı yapıldı. Avukat maaşlarına dair detaylar haberimizde.

AVUKAT MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece Avukat ve emekli Avukat maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılacak.

AVUKAT VE EMEKLİ AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 6'lık zam oranının ardından Ocak ayından bu yana 2 bin 926 lira alan emekli Avukat, yılın geri kalanında 3 bin 102 lira aylık alacak. Ocak ayından bu yana 5 bin 990 lira maaş alan çalışan Avukat ise artık 6 bin 350 lira maaş alacak.