Avukat karı-koca boşanma davasında karşı karşıya geldi

Adana’da avukat olan karı-koca çift bir boşanma davasında karşı karşıya gelerek bir ilki yaşadı.
Adana’da 30 yıllık avukatlık yapan İkbal özlem ve İshak Arıoğlu çifti mahkemelerde ender görülen bir olay yaşadı.
Avukat çift kendilerine boşanmak için başvuru yapan D.E. ile M.E.’nin davasını kabul etti. Avukat çiftlerden biri erkeğin diğeri de kadının avukatı oldu. Karı koca avukatlar mahkemede bu nedenle karşı karşıya gelmek zorunda kaldı. Anlaşmalı boşanma olduğu için çok zorlanmayan çift 30 yıllık avukatlık hayatlarında ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Avukat İkbal Özlem Arıoğlu, “Eşim 30, ben 29 yıllık avukatız. Şimdiye kadar eşimle aynı duruşmaya hiç girmemiştik. Müvekkilimiz yurtdışında daha önce boşanmışlar ve tekrar bir araya gelmişler. Daha sonra tekrar sıkıntılar olunca yine anlaşamayıp boşanmak istemişler. Anlaşmalı boşanma yapamayacağımız için çekişmeli başlayarak anlaşmalı olarak bitirdik. Hakim durumu gayet normal karşıladı. Anlaşamıyorlarsa ve şahitte varsa, iki tarafın birbirinden de talebi olmadığı için biz bu boşanmayı normal bulduk. İlk önce hukuki açıdan bu davayı alma adına bir engel var mı ona baktık ve bir sorun olmadığı için kabul ettik” dedi.
Avukat İshak Arıoğlu ise “Almanya’da yaşayan bir karı - koca boşanıyorlar daha sonra tekrar birliktelik yaşayıp anlaşamayınca boşanmaya karar veriyorlar. Yurtdışında oldukları için önce Türkiye’de boşanmaları gerekiyor. Kendileri Türkiye’ye gelemedikleri için bize vekâlet gönderdiler. Kadın vekaletini eşime, beyefendi de bana verdi. Tarafların maddi bir talepleri yoktu, sadece boşanmak istiyorlardı. Dolayısıyla dava açıldı, bizde çıkıp kabul ettik. Ortada bir maddi talepte olmadığı için boşanma gerçekleşti. Bir anlamda karı - kocayı başka bir karı - koca avukat boşamış oldu” diye konuştu.
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