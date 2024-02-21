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        Haberler Gündem Güncel Avukat Feyza Altun için yapılan itiraz reddedildi - Feyza Altun olayında son durum nedir? Güncel haberler

        Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

        Avukat Feyza Altun'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 12:55 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:22
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        Feyza Altun için yapılan itiraz reddedildi
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        Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

        DHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı.

        Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Feyza Altun dün sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinden sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Altun, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

        İTİRAZ REDDİLDİ

        Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, serbest bırakılmasına yapılan itirazın reddedilmesine karar verdi.

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        #haberler
        #Feyza Altun
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