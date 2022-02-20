Avukat 'Eşime kötü davrandım' notu bırakıp, kendini vurdu

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat Ahmet Y. (53), sabah saatlerinde hayatına son vereceği yönünde eşine mesaj attı.

Mesaj üzerine eşi, durumu polise bildirdi. Polis, Ahmet Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler avukatlık bürosuna geldiğinde şahsı kanlar içinde yerde yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde avukatın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, avukatın bürosunda yaptığı araştırmada, "Çocuklarıma iyi bir baba olamadım. Eşime kötü davrandım. Ölümümden kimse sorumlu değildir" notunu buldu. Avukatın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.