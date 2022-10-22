Avukat 10. kattan düşerek hayatını kaybetti!

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

MAHALLE SAKİNLERİ SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre mahalle sakinleri duydukları bir ses üzerine apartmanın balkonuna çıkıp baktıklarında, bahçede yerde yatan bir kişiyi görüp, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada ölen kişinin 32 yaşındaki Adana Barosuna kayıtlı avukat Erdem Aktürk olduğunu tespit etti.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ayrıca avukatın 10. katın balkonundan düşerek hayatını kaybettiği de belirlendi. Avukatın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Avukatın nasıl düştüğüyle ilgili polis çalışma başlattı.