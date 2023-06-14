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Avtovaz işçi açığını mahkumlar ile kapatacak

Rus otomotiv üreticisi Avtovaz, işçi açığını kapatmak için zorunlu çalışma cezası alan mahkumları çalıştırmayı planlıyor

Giriş: 14.06.2023 - 15:57 | Güncelleme: ABONE OL
Avtovaz işçi açığını mahkumlar ile kapatacak
AA

Rusya’nın Samara bölgesindeki Federal Hapishane Servisi'nden (FSİN) yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki otomotiv üreticilerinden Avtovaz yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirildiği kaydedildi.

Avtovaz’ın üretimini eylüle kadar yüzde 28, ocak ayına kadar ise yüzde 40 artırmayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, “Görüşmede, zorunlu çalışma cezası alan mahkumların çalıştırılması ele alındı" denildi.

Açıklamada, bölgenin işgücü piyasasındaki zorlu durum nedeniyle şirketin FSİN temsilcisinden zorunlu çalışma cezası alan mahkumların çalıştırılması konusunda destek istediği belirtildi.

Rusya’da işsizlik oranı nisanda yüzde 3,3’e gerileyerek tarihin en düşük seviyesine inmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de nisanda yaptığı açıklamada bazı sektörlerde işçi bulmanın oldukça zorlaştığını kaydetmişti.

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