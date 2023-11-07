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        Haberler Ekonomi Otomobil Avrupalı şirketler ucuz otomobil modellerinin fiyatını enflasyonun 2 katına yakın artırdı - Otomobil Haberleri

        Avrupalı şirketler ucuz otomobil modellerinin fiyatını enflasyonun 2 katına yakın artırdı

        Avrupa Ulaşım ve Çevre Federasyonunun araştırmasına göre, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticileri, son yıllarda en ucuz modellerinin fiyatlarını enflasyonun yaklaşık 2 kat üzerinde yükseltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 07:43 Güncelleme: 07.11.2023 - 07:43
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        Fiyatlar enflasyonun 2 katı arttı
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        Sürdürülebilir taşımacılığı destekleyen Brüksel merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa Ulaşım ve Çevre Federasyonu, otomobil fiyatlarına ilişkin yaptığı araştırmayı yayımladı.

        Çalışmada, otomobil üreticilerinin, özellikle küçük modellerin fiyatlarını enflasyonun çok üzerinde artırdığına işaret edildi.

        Avrupa'nın en büyük 5 otomobil üreticisinin en ucuz modellerinin fiyatlarını 2019'dan bu yana ortalama yüzde 41 yükselttiğine dikkat çekilen araştırmada, bu dönemde ucuz modellerin fiyatlarının toplam enflasyon oranının neredeyse 2 katı arttığı belirtildi.

        Peugeot 208, Seat Ibiza, Renault Twingo fiyatlarının yüzde 37 ile yüzde 56, Mercedes A ve B sınıfı modellerin fiyatlarının da yüzde 38 yükseldiği anımsatılan araştırmada, "Fiyatlar enflasyon seviyelerinin veya ham madde ve diğer bileşen maliyetlerinin çok üzerinde arttı" ifadesi yer aldı.

        REKOR KÂR ELDE ETTİLER

        Araştırmada, otomobil üreticilerinin fiyat artışları nedeniyle geçen yıl 64 milyar Euro düzeyinde rekor kâr elde ettiği, buna rağmen Euro 7 emisyon standartları çerçevesinde araç başına 200 avroya mal olacak önlemleri pahalı bulduğu ve bununla mücadele ettiği kaydedildi.

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