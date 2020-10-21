Avrupalı ​​milletvekillerinden Mısır'a "siyasi tutuklular serbest bırakılsın" çağrısı

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eutsche Welle'nin haberine göre, ABD'li senatörlerin ardından Avrupalı 222 milletvekili, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye ithafen, ülkede güvenli olmayan koşullarda haksız yere tutulan aktivistler, gazeteciler, avukatlar ve diğer siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısıyla bir mektup yayımladı.

Fransız ve Belçikalı milletvekillerinin öncülük ettiği mektup, Avrupa Parlamentosuna üye 7 ülkeden milletvekillerince imzalandı.

Mektupta, Mısır'da haklarında suçlama ya da yargılama olmaksızın veya aileleri ve avukatlarıyla iletişimi olmadan uzun süreli gözaltında tutulan kişi sayısının giderek artması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aşırı kalabalık koşullarda tutulan bu kişilerin daha da risk altına girmesine ilişkin endişeye işaret edildi.

ABD merkezli Kahire İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsünden yapılan açıklamada da Mısır yönetimine yapılan baskının, "uluslararası toplumun, Mısır'daki hak ihlalleri nedeniyle artan hayal kırıklığını gösteren eşi görülmemiş bir seferberlik" anlamına geldiği değerlendirmesinde bulunuldu.

- "Mısır'da hapse girdiğinizde, asla aynı şekilde çıkmazsınız"

Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonundan Araştırmacı Mina Thabet, "Bu, ülkedeki ihlallerin boyutunun kötü şöhretinin açık bir yansımasıdır." dedi.

Mektuplarda, doğrudan önde gelen birkaç siyasi mahkumun isimlerinin yer aldığına değinen Thabet, Mısır'ın tutuklu yargılama sistemi nedeniyle "binlerce değilse bile yüzlercesinin" zorla kaybedildiğini ya da haksız şekilde aylarca veya yıllarca gözaltında tutulduğunu ileri sürdü.

2016'da kendisi de hapse atılan Thabet, gözaltı, hücre hapsi ve kötü muamelenin psikolojik etkilerinin ömür boyu sürdüğünü söyleyerek, "Mısır'da hapse girdiğinizde, asla aynı şekilde çıkmazsınız." dedi.

Mısır yönetimi ise "hapishanelerde mahkumlara yönelik kötü muamele" iddialarını reddediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Kovid-19 salgınında aşırı kalabalık hapishanelerde tutulanların karşılaştıkları "ciddi riskler" konusunda endişelerini dile getiriyor.

Cenevre Merkezli Adalet Komitesi adlı insan hakları kuruluşu, bu yılın ilk yarısında Kovid-19 nedeniyle ölen 17 tutuklu da dahil olmak üzere, 51 mahkumun, kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

- Sisi'ye "siyasi tutukluları serbest bırakma çağrısı" yapılmıştı

ABD'de parlamenterler, pazartesi günü Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'ye yazdıkları mektupta, ülkedeki siyasi tutukluların salıverilmesi çağrısında bulunmuştu.

Demokrat Partili 55 Senatör ve Temsilciler Meclisi üyesiyle bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın imza attığı mektupta, temel hak ve özgürlüklerini kullananların siyasi gerekçelerle hapsedilmesinin haksız olduğu vurgulanmıştı.

Parlamenterler mektupta, aralarında siyasi muhalifler, avukatlar, insan hakları savunucuları ve gazetecilerin olduğu 20'den fazla vakadaki haksızlıklara dikkati çekerek, "Bu insanlar, en başta hapse dahi atılmamalıydı." ifadesini kullanmışlardı.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi askeri darbeyle deviren Sisi'nin iktidarı döneminde, binlerce siyasi muhalif ve insan hakları savunucusu tutuklanarak hapse atıldı.

En son, ülkenin farklı kentlerinde 20 Eylül'de başlayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle 900'den fazla kişi gözaltına alınmış ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevlerine konulmuştu.

- 2 günde 15 idam

Mısır'daki Abdulfettah es-Sisi yönetimi, 2 Ekim Cuma günü düzenlenen "Zafer Cuması" eylemlerinden bir gün sonra, Ağustos 2013'te İskenderiye kentindeki darbe karşıtı gösterilerde tutuklanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 2 kişiyi, bir gün sonra da 13 kişinin daha idamını infaz etmişti.