Avrupalı ​​milletvekillerinden Mısır'a "siyasi tutuklular serbest bırakılsın" çağrısı

D
eutsche Welle'nin haberine göre, ABD'li senatörlerin ardından Avrupalı 222 milletvekili, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye ithafen, ülkede güvenli olmayan koşullarda haksız yere tutulan aktivistler, gazeteciler, avukatlar ve diğer siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısıyla bir mektup yayımladı.
Fransız ve Belçikalı milletvekillerinin öncülük ettiği mektup, Avrupa Parlamentosuna üye 7 ülkeden milletvekillerince imzalandı.
Mektupta, Mısır'da haklarında suçlama ya da yargılama olmaksızın veya aileleri ve avukatlarıyla iletişimi olmadan uzun süreli gözaltında tutulan kişi sayısının giderek artması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aşırı kalabalık koşullarda tutulan bu kişilerin daha da risk altına girmesine ilişkin endişeye işaret edildi.
ABD merkezli Kahire İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsünden yapılan açıklamada da Mısır yönetimine yapılan baskının, "uluslararası toplumun, Mısır'daki hak ihlalleri nedeniyle artan hayal kırıklığını gösteren eşi görülmemiş bir seferberlik" anlamına geldiği değerlendirmesinde bulunuldu.
- "Mısır'da hapse girdiğinizde, asla aynı şekilde çıkmazsınız"
Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonundan Araştırmacı Mina Thabet, "Bu, ülkedeki ihlallerin boyutunun kötü şöhretinin açık bir yansımasıdır." dedi.
Mektuplarda, doğrudan önde gelen birkaç siyasi mahkumun isimlerinin yer aldığına değinen Thabet, Mısır'ın tutuklu yargılama sistemi nedeniyle "binlerce değilse bile yüzlercesinin" zorla kaybedildiğini ya da haksız şekilde aylarca veya yıllarca gözaltında tutulduğunu ileri sürdü.
2016'da kendisi de hapse atılan Thabet, gözaltı, hücre hapsi ve kötü muamelenin psikolojik etkilerinin ömür boyu sürdüğünü söyleyerek, "Mısır'da hapse girdiğinizde, asla aynı şekilde çıkmazsınız." dedi.
Mısır yönetimi ise "hapishanelerde mahkumlara yönelik kötü muamele" iddialarını reddediyor.
Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Kovid-19 salgınında aşırı kalabalık hapishanelerde tutulanların karşılaştıkları "ciddi riskler" konusunda endişelerini dile getiriyor.
Cenevre Merkezli Adalet Komitesi adlı insan hakları kuruluşu, bu yılın ilk yarısında Kovid-19 nedeniyle ölen 17 tutuklu da dahil olmak üzere, 51 mahkumun, kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
- Sisi'ye "siyasi tutukluları serbest bırakma çağrısı" yapılmıştı
ABD'de parlamenterler, pazartesi günü Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'ye yazdıkları mektupta, ülkedeki siyasi tutukluların salıverilmesi çağrısında bulunmuştu.
Demokrat Partili 55 Senatör ve Temsilciler Meclisi üyesiyle bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın imza attığı mektupta, temel hak ve özgürlüklerini kullananların siyasi gerekçelerle hapsedilmesinin haksız olduğu vurgulanmıştı.
Parlamenterler mektupta, aralarında siyasi muhalifler, avukatlar, insan hakları savunucuları ve gazetecilerin olduğu 20'den fazla vakadaki haksızlıklara dikkati çekerek, "Bu insanlar, en başta hapse dahi atılmamalıydı." ifadesini kullanmışlardı.
Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi askeri darbeyle deviren Sisi'nin iktidarı döneminde, binlerce siyasi muhalif ve insan hakları savunucusu tutuklanarak hapse atıldı.
En son, ülkenin farklı kentlerinde 20 Eylül'de başlayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle 900'den fazla kişi gözaltına alınmış ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevlerine konulmuştu.
- 2 günde 15 idam
Mısır'daki Abdulfettah es-Sisi yönetimi, 2 Ekim Cuma günü düzenlenen "Zafer Cuması" eylemlerinden bir gün sonra, Ağustos 2013'te İskenderiye kentindeki darbe karşıtı gösterilerde tutuklanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 2 kişiyi, bir gün sonra da 13 kişinin daha idamını infaz etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!