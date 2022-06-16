Avrupalı liderler Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

Görüşmeye ilişkin Zelenskiy tarafından yapılan açıklamada, "Önemli toplantılar. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'i Kiev'de görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

SCHOLZ: BU KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR

Başbakan Scholz, savaştan önce 600 bin kişinin yaşadığı Irpin kentinde gördükleri acı manzara karşısında yaptığı açıklamada, Irpin ve Buça’nın “Rus savaşının akıl almaz gaddarlığının sembolü haline geldiğini” belirtti. Bilinenin aksine daha kötü manzaralarla karşılaştıklarını söyleyen Scholz, “Rusya, insan hayatını hiçe sayarak büyük bir gaddarlıkla sürdürdüğü bir savaş neticesinde savaşla alakası olmayan ve hiçbir askeri unsurun bulunmadığı bir bölgeyi ağır silahlar kullanarak harabe çevirdi ve insanları öldürdü. Bu kabul edilebilir bir durum değildir” dedi. Uluslararası yaptırımların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Scholz, “Ukrayna halkının yanındayız. Savaş sonrası ülkenin yeniden yapılandırılması için uluslararası desteğin devam etmesi lazım. Rus saldırganlığını ve yaşattığı vahşeti kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

DRAGHI: HER ŞEYİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında harabeye dönen kentlerden biri olan Irpin’i ziyaret eden Başbakan Draghi, “Her şeyi yeniden inşa edeceğiz. Onlar, anaokullarını ve çocukların bahçelerini yok ettiler. Her şey yeniden inşa edilecek. Zaten tüm bunlara başlandı. Nerede yeniden inşa edilecek sitelerin yerini biliyorum” dedi.

MACRON: BARBARLIĞIN İZLERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin İrpin kentinin harap olduğunu ve "barbarlığın izlerini" taşıdığını söyledi.

İrpin kentini ziyareti sırasında Fransız basınına açıklamalarda bulunan Macron, İrpin'in "kahraman" bir şehir olduğunu vurgulayarak, Ukraynalıların bu şehirde Rus ordusunun Kiev’e inmesini engellediğini hatırlattı. Rus ordusunun katliamların yaşandığı kentlerin yakınında bulunduğunu ifade eden Macron, İrpin'de aynı zamanda, "barbarlığın izlerinin" görüldüğünü dile getirdi. Macron, "Şu anda İrpin'desiniz, yıkılmış bir alandasınız." dedi.

Ukrayna'nın direnebilmesi ve kazanabilmesi gerektiğini belirten Macron, Ukraynalıların yanında olduklarını kaydetti.

Macron, savaş suçlarının yargılanabilmesi için Ukrayna yetkililerine jandarma, uzman ve yargıçlarla destek verdiklerini dile getirerek, Ukrayna'ya siyasi desteklerini göstermek için geldiklerini belirtti.

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