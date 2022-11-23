"Modern çağın gelenekçi gezginleri"

Farklı ülkelerde kimi zaman otostop, kimi zaman yaya veya otobüsle ilerleyerek ziyaretler gerçekleştiren iki gezgin, İstanbul’daki bir etkinlikte tanıştıktan sonra yola birlikte devam etmeye karar verdi.

"ARP VE SIRT ÇANTAMI ALIP GÜNEYE DOĞRU YÜRÜDÜM"

Sim, AA, muhabirine, uzun bir geziye çıkmak istediğini, sahip olduğu ve sesinden büyülendiği arp ile sırt çantasını alarak yola koyulduğunu belirtti.

Evinden ayrıldıktan sonra ilk durağı Galler'in ardından belirli bir rota çizmeden yolculuğunu sürdürdüğünü kaydeden Sim, şöyle konuştu:

"1 Temmuz'da İskoçya'daki evimden yürümeye başladım. Arp ve sırt çantamı alıp güneye doğru yürüdüm. Daha önce görmediğim birçok yeri gezdim, ormanlarda kamp yaptım. Oralardaki mistik yerleri gezdim. İstanbul'da katıldığım bir etkinlikte gezgin arkadaşlar edindim. Kapadokya'ya gelmek istedim. Burada güzel ve küçük mağaralarda kalmak istedim, bir mağara adamı gibi. Türkiye'nin ruhunu hissetmeyi ve turistik yerleri keşfetmeyi istiyorum. Türkiye bence, doğu ile batının kapısı. İnsanlar çok açık yürekli, eli açık ve samimi halleri var. İstanbul'u gezmek istiyorum. Türkiye'yi sevdim ama rüzgarın beni başka nereye uçuracağını görmek için heyecanlıyım."

Müziğe olan ilgisinin uzun yıllar önce başladığını anlatan Sim, Türk müziğinden etkilendiğini ifade ederek, "Türk müziği, batı müziğinden çok farklı. Çünkü bizim 12 notamız var Türk müziğinin akrobasi yapısı var. Türk müziğine içsel bir yolculuk yapıp tasavvuf musikisinden bir şeyler öğrenmeyi çok isterim. Belki de saz ve ud çalmayı öğrenerek müzik hayatıma yeni bir kapı aralayabilirim." diye konuştu.