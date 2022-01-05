Avrupalı dövmeciler AB'nin mürekkep yasağından kaygılı

AB'nin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği gerekçesiyle mürekkeplerde kullanılan 4 bin kimyasal maddeye getirdiği yasaklamaya tepki gösteren dövme sanatçıları, alternatiflerin yeterli olmadığını, karaborsa dövmeciliğin yaygınlaşabileceğini söylüyor.
Avrupa Birliği'nin (AB) mürekkep yapımında kullanılan binlerce kimyasal maddeyi yasaklaması, dövmecileri mesleklerinin geleceği konusunda kaygılandırıyor.
Salı günü yürürlüğe giren yasaklar, kanser ya da sağlık sorunlarına yol açabilecek maddeleri içeriyor ve çoğunlukla renkli mürekkepleri kapsıyor.
AB yetkilileri, bu kuralların sağlık sorunlarını azaltacağını söylüyor.
Fakat dövmeciler yasaklanan maddelerin yerini alabilecek mürekkeplerin bulunmasının kolay olmadığı gibi, bulunsa bile müşterilerin aradığı parlaklık ve tonda olmayabileceğinden şikayet ediyor.
Covid salgını dolayısıyla iki yıldır yaşanan sıkıntılardan sonra bir çok dövmeci yasaklara uyum sağlamak için kendilerine yeterince zaman tanınmadığını söylüyor.
'Koronavirüsün üzerine bir de bu geldi'
Almanya'dan Hamburglu dövme sanatçısı Sebastian Makowski, "Aylarca kapanmamıza sebep olan koronavirüs bizi çok kötü sarstı. Şimdi bir de üzerine bu geldi" diyor.
Alman haber ajansına konuşan Makowski, mürekkep yasaklarının fiilen bu iş koluna kısmi yasak getirmek anlamına geldiğini savundu.
AB üyesi ülkelerde nüfusun yüzde 12'sinin dövme yaptırdı, gençlerde bu oranın iki katına çıktığı düşünülüyor.
Sadece Almanya'da her beş kişiden birinin dövmeli olduğu tahmin ediliyor. Belçika'da ise hükümet her yıl 500 bin kişinin daha dövme yaptırdığını düşünüyor.
Genetik mutasyonlar ve kanser tehlikesi
Kısaca Reach adıyla bilinen AB'nin boyalarda kullanılan kimyasal maddelerle ilgili son düzenlemesine 2020 yılında bütün üye ülkeler onay verdi.
Yasaklar, dövme mürekkeplerinde yaygın olarak kullanılan izopropanol alkol de dahil 4 bin kimyasal maddeyi kapsıyor ama yetkililer bu maddelerin yerini alabilecek olanların piyasada bulunduğunu söylüyor.
Yasal düzenlemelerin hazırlanmasına yardımcı olan Avrupa Kimyasal Maddeler Kurumu mürekkeplerin tehlikeli olabileceğini "ciltte alerjiye ve genetik mutasyonlar ve kanser gibi daha ciddi sağlık sorunlarına" yol açabileceğini açıkladı.
Kurum yeni kuralların dövmeyi ve kalıcı makyajı yasaklamaya değil sadece onu daha güvenli hale getirmeye yönelik olduğunda ısrarlı.
Belçikalı dövme sanatçısı olan Filippo Di Caprio, Belçika yayın kuruluşu RTBF'ye verdiği demeçte mürekkeplerin tehlikeli olduğuna ilişkin kanıt istedi ve "Dövme yaptıran kimsenin ciddi alerji şikayetiyle geldiğini görmüyorum" dedi.
Alman dermatoloji uzmanı Wolfgang Bäumler, Die Zeit dergisine verdiği mülakatta, ekibiyle birlikte 2010 yılında dövme yaptıran 3400 kişi arasında bir araştırma yaptıklarını ve bunların üçte ikisinin, dövmeyi yaptırdıktan hemen sonra vücutlarının tepki gösterdiğinden şikayet ettiklerini, yüzde 6'sının da haftalarca sorun yaşadıklarını bildirdiklerini anlattı.
Dövmecilik sektöründekiler ise dövme yaptırmakla kanser arasında doğrudan ilişki bulunduğu konusunda açık kanıtlar bulunmadığını söylüyor ve yasaklar yüzünden karaborsa dövmeciliğin iyice gelişebileceği kaygısını dile getiriyor.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!