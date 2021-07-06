Reuters

Avrupa'nın üç kamyon üreticisi Daimler Truck, Volvo ve Traton, birlikte elektrikli şarj istasyonu ağı kurmak için harekete geçti.

Yapılan açıklamaya göre, üç firmanın ortak girişimi ile kurulacak şarj istasyonu ağı elektrikli kamyon ve otobüslere hizmet verecek.

Daimler Trucks CEO'su Martin Daum, "Elektrikli araçların gelecekte piyasaya sürülmesinin ana bileşeni altyapı olacak. Bu büyük bir darboğaz olacak" dedi.

Üç şirketin söz konusu yatırım için 593 milyon dolarlık bütçeyi gözden çıkardığı ve operasyonların 2022'de başlayacağı kaydedildi.

5 yıl içinde bin 700 şarj istasyonuna ulaşması hedeflenen ortak girişimin Amsterdam merkezli olacağı ve yeni ortaklara kapısının açık olduğu da verilen bilgiler arasında.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), 2030 yılı itibarıyla Avrupa'nın 50 bin adet yüksek performanslı şarj istasyonuna ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.