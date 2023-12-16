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        Haberler Ekonomi Borsa Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Avrupakent GYO kaç lot verdi ve 'AVPGY' borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak? - Borsa Haberleri

        Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? Avrupakent GYO kaç lot verdi?

        Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 55,08 TL sabit fiyat üzerinden 13-14-15 Aralık tarihleri arasında halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Avrupakent GYO halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, kişi başına düşen lot miktarı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanmış olacak. İşte Avrupakent GYO'nun 'AVPGY' hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 20:11 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:11
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        • 1

          Avrupakent Gayrimenkul talep toplama işlemleri sona ermesinin ardından, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Toplamda 100 milyon lotun dağıtılacağı halka arzda hisseler bireysele ve şirket çalışanlarına eşit şekilde pay edilecek. Peki, "Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Avrupakent GYO kaç lot verdi, 'AVPGY' ne zaman işlem görecek?" İşte Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları ve olası lot dağıtım miktarları...

        • 2

          AVRUPAKENT GYO TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

          Avrupakent GYO halka arzında talep toplama işlemleri 13-14-15 Aralık tarihleri arasında tamamlandı.

        • 3

          AVRUPAKENT GYO HİSSE FİYATI NE KADAR?

          1 TL nominal değerli payların 55,08 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulduğu halka arzda paylar bireysel yatırımcı ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Ayrıca ek pay satışı yapılmayacak.

        • 4

          AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot miktarı ve konuya ilişkin tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

        • 5

          AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Avrupakent GYO halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 6

          AVRUPAKENT GYO KAÇ LOT VERECEK?

          Avrupakent GYO toplamda 100.000.000 TL nominal değerli payları, bireysele ve şirket çalışanlarına eşit şekilde pay başına 55,08 TL'den dağıtılacak. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Avrupakent GYO'nun halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret'e ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

          Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

          - 2.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (2093 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 32 Lot (1762 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 27 Lot (1487 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 24 Lot (1321 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 22 Lot (1211 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (1101 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (991 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 16 Lot (881 TL).

        • 7

          AVRUPAKENT GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Avrupakent GYO katılım endeksine uygun bir halka arzdır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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