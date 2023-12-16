Avrupakent Gayrimenkul talep toplama işlemleri sona ermesinin ardından, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Toplamda 100 milyon lotun dağıtılacağı halka arzda hisseler bireysele ve şirket çalışanlarına eşit şekilde pay edilecek. Peki, "Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Avrupakent GYO kaç lot verdi, 'AVPGY' ne zaman işlem görecek?" İşte Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları ve olası lot dağıtım miktarları...