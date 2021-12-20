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Ticari araç üreticisi Karsan, Avrupa’daki toplam elektrikli araç sayısının 250’yi geçtiğini duyurdu. Karsan son olarak Almanya’nın Weilheim şehri için düzenlenen elektrikli araç ihalesini de kazanmasının ardından kente araçlarını teslim etti.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin 5 adet e-ATAK otobüsü, Weilheim Belediyesi’nin “2022 Şehir Otobüsü Konsepti” çalışmaları doğrultusunda, dizel ulaşım araçlarının çevreci ve elektriklilerle değişmesi kapsamında belediyenin kullanımına sunuldu.

Karsan bu teslimatla birlikte, Almanya’nın farklı eyaletlerinde toplu taşımada kullanılan, Alman kalite standardına sahip 20’ye yakın elektrikli aracıyla ülkedeki pazar payını artırdığı belirtildi.

230 kW güce sahip e-ATAK’ta görev yapan elektrikli motor, 2 bin 500 Nm tork üretiyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryayla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki e-ATAK, 300 km menzile sahip.

Aracın alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabildiği kaydedildi. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan e-ATAK’ta, iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.