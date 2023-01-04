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Avrupa’da Ocak ayının sıcaklık rekorları kırıldı

Avrupa’da bazı ülkelerde, yılın ilk günlerinde Ocak ayının hava sıcaklığı rekorları kırıldı.

Giriş: 04.01.2023 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL

Avrupa’da bazı ülkelerde yılın ilk günlerinde, Ocak ayının hava sıcaklığı rekorları kırıldı.

2023’ün ilk üç gününde sekiz Avrupa ülkesinde rekor sıcaklıklar vardı.

Polonya’nın Varşova kentinde sıcaklık 18,9 derece, İspanya’nın Bilbao kentindeyse 25,1 derece oldu. Bu mevsim ortalamalarının 10 derece üstünde, Temmuz ortalaması seviyesindeydi.

Ulusal sıcaklık rekorlarının kırıldığı diğer ülkeler ise Hollanda, Lihtenştayn, Litvanya, Letonya, Çekya, Danimarka ve Belarus oldu.

Almanya, Fransa ve Ukrayna’da ise yerel sıcaklık rekorları kırıldı.

Polonya'nın Szczecin kentinde kiraz ağaçları çiçek açtı EPA
Polonya'nın Szczecin kentinde kiraz ağaçları çiçek açtı

Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle bu tür hava olaylarıyla sık sık karşılaşılacağı konusunda yıllardır uyarılarda bulunuyordu.

Sıcaklık rekorları dönem dönem kırılsa da bir önceki rekordan 10 derece fazlasının görülmesi sıra dışı bir olay.

İngiltere, İrlanda, İspanya ve Fransa birkaç gün önce, 2022’nin ülkelerinde tarihe geçmiş en sıcak yıl olduğunu açıklamıştı.

Dünyada ortalama sıcaklıklar, endüstriyel dönemin başlangıcına kıyasla bugün 1,1 derece daha yüksek.

Kayak tesisleri kapandı

İsviçre'de bir kayak pistine yapay kar döküldü EPA
İsviçre'de bir kayak pistine yapay kar döküldü

Avrupa kıtasındaki sıcak hava dalgası, İsviçre ve Fransa’daki kayak tesislerini de etkiledi.

Bazı tesisler yetersiz kar nedeniyle kapandı.

Fransa’da enerji krizi kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle yapay kar makinalarının çalıştırılması sonbaharda yasaklanmıştı.

Öte yandan sıcak hava dalgası kıtanın tamamına hakim değil.

Moskova’da İskandinavya’nın bazı bölgelerinde -20 derecelerin görülmesi bekleniyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1610350320495869953

Atlantik’in öte yakasında durum farklı

Öte yandan Atlantik’in diğer yakasındaysa Kuzey Amerika’da büyük bir soğuk hava dalgası sonucu en az 60 kişi öldü.

ABD’nin Orta Batı bölgesinin kuzeylerinde ağır kar yağışı devam ederken Texas, Oklahoma, Arkansas ve Louisiana’da ciddi gök gürültülü fırtınalar ve tornadolar bekleniyor.

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