Borrell'e tepki büyüyor

13 Ekim'de gelecek nesil AB diplomatlarını yetiştirmek için oluşturulan Diplomasi Akademisinin açılışında konuşan Borrell, "AB'nin dünya ile çok daha fazla meşgul olması gerektiği mesajını vermek" için dikkat çekici bir benzetmeye başvurdu.
Bunun üzerine sosyal medyada pek çok kullanıcı, Borrell'in "masum görünen" ifadelerinin aslında "ırkçı ve sömürgeci" mantığını ortaya koyduğunu iddia etti.
Paylaşımlarda, "Söylemin altında güçlü bir sömürgeci ve ırkçı ton yatıyor", "'Bu beyaz üstüncü', Batı'nın refahının 'orman'ın vahşice sömürülmesiyle oluştuğunu görmezden geliyor", "Masum görünen bu yorumlar 'orman'da adaletsiz, ırkçı ve sömürgeci 'bahçe'nin bıraktığı travmatik anıları canlandırıyor", "İşte Batılıların Afrikalı ve Asyalılar için esas düşüncesi bu. Bizlerin ormanda yaşayan hayvanlar olduğunu düşünüyorlar." gibi yorumlar yapıldı.
BORRELL'İN İFADELERİ
Borrell, konuşmasında şunları kaydetmişti:
"Avrupa bir bahçedir. Biz bir bahçe kurduk. Her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği, siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir ormandır ve orman bahçeyi istila edebilir. Bahçıvanlar onunla ilgilenmeli ancak duvarlar örerek bahçeyi koruyamazlar. Güzel, küçük bir bahçenin duvarlarla çevrilmesi, ormanın içeri doğru yayılmasını önlemek için çözüm olmayacak. Çünkü ormanın güçlü bir büyüme kapasitesi vardır ve duvar asla bahçeyi korumak için yeterince yüksek olmayacaktır. Bahçıvanlar ormana gitmek zorunda. Yani Avrupalılar dünyanın geri kalanıyla çok daha fazla meşgul olmak zorundalar. Aksi takdirde, dünyanın geri kalanı bizi farklı yol ve araçlarla istila edecek. Evet, bu benim en önemli mesajım: dünyanın geri kalanıyla çok daha fazla meşgul olmalıyız."
Borrell aynı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir nükleer saldırısı karşısında Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıt verileceğini söylemişti.
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