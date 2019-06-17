17 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde üretilen "Çeribaşı" kirazının hasadı sürüyor. Dalından özenle tek tek toplanan kirazlar kasalara konulduktan sonra firmalar aracılığıyla Avupa ülkelerine gönderilmek üzere nakliye araçlarına yükleniyor.
Enez Esnaf Odası Başkanı ve kiraz üreticisi İzzet Savuran, yaptığı açıklamada, 15 yıldır Çeribaşı köyünde kiraz üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kirazın özenli bakım istediğini belirten Savuran, "Kiraz yetiştiriciliği 12 aylık bir süreç. Hemen topladım bitti işi değil. Otların temizlenmesi, sulanması ve gübrelenmesi var. Kiraz üretimimiz çoğaldığı için firmaların da ilgisini çekti. 6 firma köyümüzden aldığı kirazı yurt dışına satıyor." dedi.
Köyde kiraz festivali düzenlemek istediklerini aktaran Savuran, kiraz hasadını genellikle kadınların gerçekleştirdiğini de vurguladı.
"KİRAZIN KALİTESİ YÜKSEK OLUNCA, FİRMALAR DA ÜRETİMİ DESTEKLEDİ"
Çeribaşı köyü muhtarı Tezcan Meriç de Çeribaşı kirazını yaklaşık 5 yıl önce kahvehanede yaptıkları sohbet sonrasında üretmeye başladıklarını vurguladı. Köylerine misafir gelen bir ziraat mühendisinin girişimleriyle kiraz üretimine başladıklarını ifade eden Meriç, şöyle konuştu:
"Kahvehanede oturuyorduk, ziraat mühendisi bize bu arazide, Çeribaşı kirazın çok iyi yetişebileceğini söyledi. Bizde köydeki vatandaşlarla bu kirazı üretmeye karar verdik. Bir dünya markasına dönüşen Çeribaşı kirazının hikayesi bu şekilde başladı. Hasat zamanı kirazın kalite ölçüldü, kalite çok yüksek olunca firmalar da bize üretim konusunda destek oldu. Şimdi Çeribaşı kirazı başta Almanya, Hollanda ve Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Bu kirazı ihraç ettiğimiz ülkeler arasında Çin bile yer alıyor."
Bu yıl hasadını yaptıkları kirazda yaklaşık 400 ton rekolte beklediklerini vurgulayan Meriç, Edirne genelinde meyve ihracatı yapan tek köy olarak topladıkları kirazın dörtte üçünün yurt dışına satıldığını anlattı.
Köyde yaşayan Esin Karakaya ise hasadın başlamasıyla köydeki kadınlarında iş imkanı bulduklarını söyledi. Kiraz hasadının yaklaşık 1 hafta sürdüğünü ifade eden Karakaya, "Kirazları çok titiz bir şekilde topluyoruz. Dalından toplanan kirazlar tek tek kontrol ediliyor." dedi.
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